El ilusionante proyecto comenzó a convertirse en un suplicio para los aficionados de los Spurs. Ese martirio ya ha llegado a su fin. Después de casi dos años de obras, el nuevo White Hart Lane ya ha dado por concluidas las obras de remodelación. Una de las mejores noticias para el club y los hinchas del Tottenham.

Obligados a disputar la temporada pasada y parte de la presente sus encuentros en Wembley, el equipo londinense estrenará su nuevo coliseo el próximo 3 de abril frente al Crystal Palace. Una fecha que se ha retrasado en numerosas ocasiones debido a diferentes problemas en la construcción.

Las expectativas son máximas por ver el nuevo feudo, pues Daniel Levy, presidente del Tottenham, ha invertido más de 800 millones de euros en ampliar la capacidad del estadio en más de 60.000 aficionados, una de las más grandes de la Premier League.

