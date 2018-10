Premier League Jürgen Klopp ganó tres veces a Guardiola, pero reconoce que no sabe cómo «Son un equipo impresionante», asegura el técnico del Liverpool antes del choque de este domingo en Anfield

S. D. | EFE

@abc_deportes Actualizado: 05/10/2018 18:00h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, rechazó este viernes la idea de que su equipo le haya cogido la medida al Manchester City de Pep Guardiola pese a vencerle en tres ocasiones durante la temporada pasada.

«Vencimos tres veces al City la temporada pasada y en ninguna de ellas después del partido, al meternos al vestuario, pensamos 'ahora sabemos cómo ganarles'. Son un equipo impresionante», afirmó el germano.

El City y el Liverpool se medirán este domingo en la pugna por el liderato de la Premier League que ahora mismo comparten con 19 puntos.

«No creo que tenga sentido pensar ahora en el título porque quedan muchos partidos por delante. Es un partido en casa contra el City, eso es duro. El año pasado fueron encuentros especiales y espero que este año también lo sean. Tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos para alejarles de nuestra portería y poder crear nosotros ocasiones», explicó.

Los 'Reds' llegan al encuentro en Anfield tras un pequeño tropiezo europeo al perder con el Nápoles, con lo que encadenan tres partidos consecutivos sin conocer la victoria, algo que no preocupa a Klopp de cara al choque liguero.

«Tenemos que empezar de nuevo. Este es un oponente nuevo y un reto diferente. Mi fe en el equipo es grande. Queremos mostrar una reacción. No quería perder en Nápoles, pero si me preguntas creo que es la mejor preparación porque no quiero sentir esa sensación de nuevo», matizó Klopp.