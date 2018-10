El helicóptero del dueño del Leicester City se ha estrellado en el parking del 'King Power Stadium' después de despegar desde el interior del recinto deportivo, una vez finalizado el partido entre el club local y el West Ham United (1-1).

La aeronave es el medio de transporte habitual del tailandés Vichai Srivaddhanaprabha, dueño del club desde 2010, y su familia. Se desconoce si en esta ocasión viajaban en el aparato. Según el medio británico 'Sky News', despegó desde el césped del estadio, perdió el control instantes después y se estrelló en el aparcamiento del personal del Leicester.

La Policía local ha confirmado el incidente, ocurrido aproximadamente una hora después del término del encuentro en el 'King Power Stadium', y ha llamado a la calma. «Somos conscientes y estamos trabajando en este incidente», han hecho saber las fuerzas de seguridad.

El accidente originó mucha confusión entre los aficionados que aún se encontraban en la zona.

Theres a major incident by the King Power Stadium. Emergency services attending. pic.twitter.com/GtAbo6AHpD