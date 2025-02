La Premier League clama contra el próximo parón de selecciones

Si ya tradicionalmente los parones de selecciones se le atragantaban a los clubes y a sus entrenadores, el coronavirus y las restricciones sanitarias para frenar la pandemia han complicado aún más esta ya de por sí difícil relación. El hecho de que en algunos países, como Inglaterra, los futbolistas deban guardar un periodo de cuarentena tras viajar a las concentraciones de sus selecciones convierten las próximas fechas internacionales, durante este mes de marzo, en un dolor de cabeza para los técnicos de sus clubes de origen.

En la Premier League los técnicos más reconocidos y de mayor carácter no han tardado en dejar clara su postura respecto a la posibilidad de perder a algunos de sus jugadores durante diez días. El primero en hablar fue Jürgen Klopp , entrenador del Liverpool, que compartió su postura: « No tenemos que dejar a los jugadores irse y que luego hagan una cuarentena de 10 días ».

La cuarentena afectaría especialmente a futbolistas de países sudamericanos y africanos , aunque hay otros como Portugal, después de que el gobierno británico elaborase la denominada lista roja con los países de mayor riesgo por coronavirus cuya visita obligaría a los viajeros a guardar una cuarentena de diez días en un hotel seleccionado por las autoridades sanitarias.

Guardiola: «No tiene sentido»

Más recientemente Pep Guardiola , en la previa del próximo choque liguero del Manchester City, nada menos que ante sus vecinos del United, se sumó a la tesis de su colega en el banquillo del vigente campeón de la Premier.

«No tiene sentido que se vayan y tengan que hacer 10 días de cuarentena al volver. Aquí estamos trabajando durante muchos meses, gastando dinero y el parón internacional llega cuando nos estamos jugando la temporada . Si vamos a perder seis o siete futbolistas no tiene sentido que vayan», explicó el técnico español.

«Cuando puedan jugar y volver sin problemas irán, por supuesto. Queremos dejarles ir con la selección. Nunca les diré que no vayan. Pero no tiene sentido volver y estar 10 días sin entrenar y sin jugar cuando nos estamos jugando la liga o la Champions. Estoy seguro de que no van a ir. Supongo que la FIFA hará algo . ¿Hemos seguido todos los protocolos y ahora, en el momento crucial de la temporada, se tienen que ir? Estoy seguro de que todos lo van a entender», agregó.

Por su parte Dean Smith , técnico del Aston Villa, reconoció que ha avisado a los jugadores de su plantilla que podrían ser convocados por sus selecciones. «Me senté con ellos y tenemos derecho a evitar que viajen a una zona de la lista. Están decepcionados porque quieren estar con sus países pero lo entienden . Los tres son conscientes de la postura del club».

El asunto no solo inquieta en Inglaterra. Desde Francia también otros entrenadores han mostrado su preocupación por el asunto , como es el caso de Mauricio Pochettino , técnico del París Saint-Germain, que también podría ver marchar a algunos de sus futbolistas rumbo a sus selecciones. Desde el 31 de enero la normativa francesa exige que todos los viajeros procedentes de un país fuera del área europea se comprometan a aislarse durante siete días una vez que lleguen a Francia. Así, Neymar, Marquinhos o Paredes no podrían jugar el choque decisivo del 4 de abril ante el Lille, actual líder de la Ligue 1 si vuelan antes a Sudamérica.

«Es un tema complicado, que involucra tanto a las Federaciones y a los gobiernos como a la FIFA en la búsqueda de un acuerdo que sea justo y equitativo para todos», señaló. « Tenemos que buscar la mejor solución para que las competiciones sean lo más justas posible y para que los jugadores reciban un trato igualitario, independientemente del país donde jueguen», añadió.

Para el técnico argentino, la convocatoria «en esta época de pandemia es un elemento determinante que tendrá impacto en los resultados. Y al mismo tiempo es una ventana internacional importante, con partidos decisivos para la clasificación al Mundial-2022. Necesitamos una decisión para que ni las Federaciones ni los clubes sufran ningún déficit por un problema que no se puede solucionar».

Infantino pide a los jugadores que viajen

Preguntado el viernes durante una rueda de prensa, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino , destacó que el organismo «ya modificó temporalmente sus reglas para tener en cuenta la pandemia». También la importancia del fútbol de selecciones, «la única fuente de ingresos para la gran mayoría de países del mundo» . Por ello, pidió a los jugadores que se incorporen a su selección «siempre que sea posible, tomando todas las precauciones y siguiendo los protocolos necesarios», porque «es importante que el fútbol de selección se mantenga vivo».