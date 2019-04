El fútbol inglés amaneció este viernes conmocionado aún por la polémica suscitada después de hacerse público un vídeo de aficionados del Chelsea en Praga, en la previa el duelo de Europa League ante el Slavia, entonando un cántico racista contra Mohamed Salah, estrella del Liverpool.

Con la melodía del tema 'September' del grupo 'Eart, Wind and Fire', en las imágenes se ve a aficionados del club londinense cantanto «Salah is a bomber» («Salah es un terrorista»). Un cántico que ha indignado al fútbol inglés y ha provocado el rechazo tanto del club del futbolista egipcio, el Liverpool, como del propio Chelsea.

“Salah is a bomber” Chelsea fans don’t do theirselves any favours, do they ... pic.twitter.com/gPaDd61kNn