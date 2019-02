La Premier League no puede estar más disputada. Apenas cinco puntos separan a los tres primeros del campeonato inglés. A pesar de los tropiezos del Manchester City, el Liverpool no ha sacado partido de ellos dejándose puntos ante rivales, a priori, asequibles.

Algo que quedó reflejado en el choque de los hombres de Jurgen Klopp ante el West Ham. El combinado de Anfield se adelantó en el encuentro con gol de Mané, pero seis minutos después, el cuadro dirigido por Manuel Pellegrini igualó la contienda y el resultado no se volvió a mover.

Más allá del resultado, que evita al Liverpool alejarse de sus perseguidores en la tabla, el partido dejó una imagen cuanto menos curiosa para los aficionados.

Cuando los futbolistas del West Ham se acercan a Michail Antonio para celebrar su tanto, sorprendió la bofetada que le propinó Angelo Ogbonna. Ya sea por rabia o por la alegría que supone marcarle al líder de la liga inglesa, la llamativa acción del defensor italiano ha recorrido las redes sociales provocando las carcajadas y el asombro de los internautas.

Waking up like it's 2012 and Gangnam Style's just gone viral 😂 pic.twitter.com/SiakprS2z7