El precioso gesto del portero de Peñarol con un aficionado con síndrome de Down Tras acabar el partido, el joven se acercó al arquero para pedirle si le podía tirar un penalti

ABC Actualizado: 16/04/2019 09:49h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El partido entre Peñarol y Plaza Colonia fue uno más en el fútbol, que pasó sin pena ni gloria para muchos de los jugadores. Pero sí lo recordará para siempre un aficionado del conjunto local, que se acercó al portero rival al acabar el encuentro para pedirle un favor: quería tirarle un penalti.

Lucas, que padece síndrome de Down, no se dejó llevar por la tristeza de que su equipo hubiese perdido el partido y se atrevió a preguntarle al arquero rival. Kevin Dawson no lo dudó y mientras el resto de sus compañeros se saludaban en el centro del campo, él acompañó a Lucas hasta el área.

La inclusión llega a todos los rincones del planeta y a todas las disciplinas deportivas.

Espectacular gesto del guardameta de Peñarol, Kevin Dawson, con este chico con síndrome de down, que cumple su sueño de lanzarle un penalti. Aquí tenéis el emotivo desenlace 👇 #FelizMartespic.twitter.com/kKM3JFabEp — C.ParalímpicoEspañol (@Paralimpicos) April 16, 2019

El joven colocó el balón en el punto de penalti y, ni corto ni perezoso, lanzó un zurdazo a la derecha del portero, pegado al palo. No pudo hacer nada Dawson en su estirada y el balón acabó dentro de la portería. Una gran alegría para Lucas, que corrió hacia el córner a celebrarlo con la grada.