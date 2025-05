El precio de Pedri no es de 5 millones

La explosión de Pedri es una de las grandes noticias positivas del Barcelona este año. Ramón Planes, actual secretario técnico del club azulgrana, fue el gran valedor de la llegada del canario. Hace un año equipo catalán se aseguró el fichaje del centrocampista pagándole cinco millones a Las Palmas y dejando al futbolista cedido hasta final de temporada. Era una jugada redonda si salía bien. No obstante, ahora que Pedri es uno de los fijos en el once titular de Ronald Koeman , han salido a la luz las verdaderas cifras de la contratación del talentoso jugador. El presidente de Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, ha explicado que « todo el mundo cree que vendimos a Pedri por 5 millones, pero ya llevamos 10 con las cláusulas y puede llegar hasta 30 o 35 millones de euros ». El mandatario fue entrevista en Radio Marca y no ocultó las cifras, además de mostrarse satisfecho por el rendimiento de un jugador formado en la isla canaria.

Sobre las opciones de cobro dada la situación económica del Barça, Ramírez dijo que «si fuese otro equipo podría tener alguna duda pero el Barcelona pagará y arreglará su situación económica». «Llegará una junta nueva y arreglará la situación. El Barcelona es uno de los mejores equipos del mundo y van a poder resolverlo», añadió el dirigente, que se mostró satisfecho por la operación que fue capaz de cerrar y que le ha reportado un notorio ingreso a su club: «Las Palmas vendió un jugador que no había jugado ni un minuto en el fútbol profesional y siendo una promesa teníamos que obtener un buen resultado. Si al final de esta operación recibo 30 o 35 millones de euros habré vendido bien a Pedri, y si luego lo venden por más la plusvalía que se la lleve el Barça, aunque tendremos un porcentaje de esa venta », desveló Ramírez.

Como curiosidad, sobre las cláusulas publicadas del contrato de Messi dijo que «quizá le hayan puesto hasta poco» . Y bromeó sobre el hecho de que uno de los epígrafes del contrato hiciera referencia a la obligatoriedad de aprender catalán e integrarse en las costumbres catalana. «Si hubiera un idioma en La Gomera, lo mismo aquí también se lo hubiéramos impuesto. No me parece exagerado », aseguró.