Selección española La portería a cero de Luis Enrique dura apenas diez minutos Rashford anotó el primer gol en contra de la selección del asturiano tras una gran contra en la que la defensa española no estuvo acertada

S. D.

Corría el minuto 10 de partido cuando la selección de Luis Enrique tuvo que recoger por primera vez el balón de su portería. El tanto fue obra de Marcus Rashford y llegó tras una gran contra de Inglaterra. La defensa de España no estuvo acertada: Carvajal no cerró bien, Nacho no se atrevió a tirarse para cortar el gran pase a Rashford y el delantero inglés remató por bajo a De Gea. El primer tanto en contra recibido por la nueva selección del técnico asturiano fue fruto de una gran jugada colectiva y de un cúmulo de fallos de los jugadores españoles.

Sin embargo, esta situación apenas duró unos minutos, hasta que Saúl respondió con un gran gol tras una buena jugada colectiva. El centrocampista español, que no tuvo oportunidades en el Mundial de Rusia, tardó poco tiempo en reivindicarse con la camiseta de la selección.