PSG El polémico anuncio de Neymar en el que reconoce su faceta de teatrero El futbolista brasileño regresa esta semana a París para iniciar la pretemporada

Neymar vuelve a París. Se acabaron las vacaciones para el futbolista, tras un Mundial bastante decepcionante. La estrella brasileña iniciará esta semana la pretemporada en la que será su segunda campaña en el PSG, tras una primera decepcionante y polémica, tras la lesión sufrida en el quinto metatarsiano de su pie derecho a finales de febrero, fecha desde la que no ha vuelto a jugar con su equipo.

Pero antes de ponerse a las órdenes de Tuchel, su nuevo técnico tras la marcha de Unai Emery, Neymar ha querido limpiar la mala imagen que dejó en Rusia y en un anuncio de Gillette, titulado 'Un hombre nuevo cada día', lanza un alegato en el que se reivindica a sí mismo: «Marcas de tacos en las piernas, rodillazos en la columna, pisotones en el pie... Puedes creer que yo exagero y a veces, exagero. Pero realmente sufro dentro del campo de verdad. Ahora, no saben lo que yo paso fuera de él», explica el brasileño dirigiéndose al televidente.

El lavado de cara de Neymar insiste en justificar sus acciones dentro y fuera del terreno de juego: «Cuando salgo sin dar entrevistas no es porque solo quiero las alabanzas de la victoria, es porque no he aprendido todavía a decepcionarme. Cuando parezco malcriado no es porque soy un chico mimado, es porque todavía no he aprendido a frustrarme. Dentro de mí todavía existe un niño. A veces él encanta al mundo y a veces irrita a todo el mundo. Mi lucha es para mantener a ese niño vivo, pero dentro de mí y no dentro del campo. Puede creer que caigo demasiado, pero la verdad es que no caí. Yo me desmoroné. Y puede creer que eso duele mucho más que cualquier pisotón en un pie operado»

Para finalizar el vídeo, lanza un mensaje claro a sus compatriotas, para que le defiendan de los ataques que sufre desde todas las partes del mundo: «Yo tardé en aceptar tus críticas. Tardé en mirarme al espejo y en transformarme en un nuevo hombre, pero hoy estoy aquí con la cara limpia y el pecho abierto. Yo caí, pero solo quien cae se puede levantar. Tú puedes continuar tirándome piedras o puedes tirar todas esas piedras y ayudarme a mantenerme en pie. Porque cuando yo estoy en pie, compañero, Brasil entero se levanta conmigo»