La LIga SmartBank La plantilla del Racing rechaza los test del coronavirus por no considerarlo ético «No hay suficientes para las personas que trabajan en primera línea para frenar esta pandemia», explican en un comunicado, donde aseguran que se someterán al criterio de Sanidad para volver a los entrenamientos

La plantilla, el cuerpo técnico, el director deportivo y el personal adscrito al primer equipo del Racing Club de Santander han mostrado su rechazo a someterse a los test del coronavirus que ha previsto La Liga para poder retomar los entrenamientos.

En un comunicado de tres puntos, los jugadores del Racing explican que su prioridad es volver a jugar solo cuando no suponga un riesgo para ellos ni para sus familias. «Con más de 22.000 muertos, pensamos que el fútbol debe quedar en un segundo plano». La plantilla asegura que no piensan en su posición actual en la clasificación, colistas y a siete puntos de la salvación, para hacer esta declaración.

La plantilla del equipo cántabro, además, no considera ético someterse a unos test al que muchos profesionales sanitarios aún no han podido acceder: «No hay suficientes para las personas que trabajan en primera línea para frenar esta pandemia, especialmente para los sanitarios, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, famacéuticos, trabajadores de supermercados y transportistas». En todo caso, aseguran que si les obligan se someterán a las pruebas para no perjudicar al club.

COMUNICADO. La plantilla del Racing no considera ético someterse a los test del Covid cuando no hay suficientes para el personal que lucha en primera línea contra el virus pic.twitter.com/IF5f1pUgXa — Jorge Abizanda (@JorgeAbizanda) April 23, 2020

En el último punto reiteran que acatarán el criterio del Ministerio de Sanidad para fijar la vuelta a los entrenamientos y a la propia competición. «Entendemos que lo autorizarán cuando el desempeño pueda desarrollarse de forma segura, pues el fútbol no se trata de una actividad esencial y por sus características obliga al continuo contacto entre las personas».

La idea de La Liga sería que los test comenzaran la semana que viene y que se repitieran cada tres días, según desveló el presidente de la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol, Rafael Ramos, una medida que tendría que tener el visto bueno de Sanidad, que controla también los test privados.