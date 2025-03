Piqué viaja a Butarque pensando en la Davis

«Rindo mejor haciendo muchas cosas que no haciendo absolutamente nada», asegura Gerard Piqué para convencer a sus detractores de que el inmenso trajín en el que ha convertido su vida no le afectará este mediodía en Butarque, cuando defienda la camiseta azulgrana ante el Leganés . No obstante, sus desplazamientos casi diarios a Madrid, con motivo de la Copa Davis que organiza como empresario, han hecho dudar hasta al mismísimo Ernesto Valverde, que antes del entrenamiento vespertino de ayer no tenía tan claro que el central pudiera entrar en la convocatoria. «Si llega en condiciones lo veremos en la lista, si está o no. He hablado con él y le veo centrado. Tiene cuestiones que hacer al margen del fútbol . Cuando a todos los futbolistas se les achaca que no saben hacer otra cosa que no sea el fútbol, para uno que lo hace se le critica. Si le veo centrado y en condiciones para mañana, jugará », explicaba el técnico extremeño, al que no le gusta que sus jugadores se dispersen pero que tampoco es amigo de pisar charcos.

En otras ocasiones se ha mostrado inflexible y ha pasado factura a aquellos que han optado por la dispersión, aunque siempre desde la discreción. El caso más reciente, por ejemplo, fue cuando Griezmann y Arthur sorprendieron con su suplencia ante el Valladolid hace tres semanas. A nadie le pasó desapercibido que el francés había aprovechado el aplazamiento del clásico ante el Madrid para realizar un viaje relámpago a Nueva York , donde vio un partido de la NBA, y el brasileño se marchó a Roma unos días, exprimiendo ambos los dos días que Valverde había dado a la plantilla para descansar. «Entiendo que el tiempo libre es para disfrutarlo y cada uno puede hacer lo que quiera dentro de un límite », aseguró entonces el técnico pero su decisión fue contundente. Griezmann se quedó en el banquillo y Arthur en la grada. Por cierto, el brasileño tampoco ha entrado en la lista para viajar a Butarque.

Teniendo en cuenta que Piqué no podrá participar ante el Dortmund por sanción, Valverde no tendrá más remedio que hacerle jugar ante el Leganés, obviando la locura en la que se ha convertido su agenda, con viajes permanentes entre la Caja Mágica y la Ciudad Deportiva . Además, las bajas de Semedo, Jordi Alba, Sergi Roberto y Lenglet no le dejan mucho margen de maniobra al técnico, que deberá improvisar una defensa nueva, con Junior Firpo, Wagué y Umtiti. Instalado en un puente aéreo permanente, Piqué centrará hoy las miradas de propios y extraños desde el primer minuto del calentamiento. El central sabe que cualquier error que cometa se le achacará a su implicación en la Copa Davis.