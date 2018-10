Fútbol Piqué, una reivindicación necesaria El central y el meta Ter Stegen sostienen a un Barcelona con claras carencias defensivas

Sergi Font

Llega el Real Madrid al Camp Nou justo cuando más se está cuestionando la contundencia defensiva de un Barcelona que, lejos de mostrarse sólido atrás, encaja más tantos de los previstos y que comprueba desesperado que cualquier jugada de ataque se convierte en clara ocasión de gol. Siete partidos de Liga consecutivos sin dejar la portería a cero y en los que se ha encajado once tantos son la prueba del algodón para una zaga que necesita de una vez por todas que Gerard Piqué se reivindique en el momento más necesario. Con Umtiti y Vermaelen lesionados, el equipo azulgrana necesita que el catalán y Lenglet den un paso al frente. El clásico de hoy debe servir para que Pîqué confirme la mejoría mostrada ante Sevilla e Inter de Milán. Hasta entonces, el central había quedado retratado en una de las peores semanas de la historia reciente del equipo culé. Despistes y errores de concentración le costaron al Barcelona siete puntos ante el Girona, Leganés y Athletic en siete días.

Las críticas arreciaron contra el zaguero, que además parecía más volcado en sus negocios, como la creación de la nueva Copa Davis, que en su papel en el Barça. Sus viajes a Nueva York, Shangái y Madrid enfadaron a la masa social azulgrana, que no le veían centrado en ofrecer su mejor rendimiento al club que le paga. Ahora tiene una oportunidad para resarcirse. Y no será una cuestión de motivación, ya que la pasión de Piqué en ese tipo de partidos está fuera de dudas. Sus habituales puyas al Real Madrid en la celebración de los títulos ganados es la constatación de su animadversión hacia el equipo blanco.

Un partido con ocasiones

Piqué, que junto a Ter Stegen, Busquets, Messi y Suárez forma la columna vertebral del Barça de Valverde, será el termómetro en el que esta noche se medirá la temperatura de un equipo que ha comenzado la temporada de forma irregular. No estará Cristiano Ronaldo, pero el potencial ofensivo del Madrid siempre hay que tenerlo en cuenta. «Es un equipo que genera ocasiones de gol. Se vio contra el Levante. Generaron 10 ocasiones claras para marcar. Eso es un indicativo del nivel ofensivo que tienen. Eso me hace ser precavido con lo que pueda pasar», advierte Valverde, que le gusta plantear los partidos desde la seguridad defensiva. Por este motivo se pone en manos de Piqué, que no se ha perdido ni un minuto esta temporada. «Ocasiones habrá, porque el nivel de los delanteros es alto. También lo será la intensidad defensiva. Preveo un partido disputado, con mucha tensión. Y espero que si hay muchas ocasiones sean nuestras», concluye el técnico.