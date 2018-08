Fútbol Piqué pide el fichaje de Pogba «Es muy buen jugador pero es del Manchester United; ya veremos pero seríamos muy felices si viene»

Gerard Piqué nunca deja indiferente a nadie ni dice nada por decir. Por este motivo hay que escucharle cuando este mediodía ha reclamado el fichaje de Paul Pogba. Durante un acto publicitario ha defendido la calidad del francés y ha aconsejado a la directiva azulgrana que tratara de incorporarlo. «Sé poco sobre lo que está pasando en Manchester United y en la relación entre Pogba y Mourinho. Pogba es un gran jugador del United, veremos en el futuro qué es lo que sucede. Seremos felices si vienen grandes jugadores pero respetamos al Manchester United», explicó el central catalán.

Piqué abordó otras cuestiones de actualidad, como la Champions League, el estado del Real Madrid y la selección española, pero empezó reafirmándose en sus quejas sobre el estado del césped en Pucela. «No es un tema de presupuestos, sino de planificación. Debe haber una regulación y gente que esté pendiente de que todo esté preparado en los estadios que toque. En una Liga que dice ser la mejor del mundo, que representa a los mejores clubes y jugadores, no puede ser que la hierba esté en el estado que estaba. Ya no por penalizar el espectáculo, sino por el riesgo de lesión. Se debe reflexionar y tomar las medidas necesarias y esperar que no vuelva a suceder", comentó. El futbolista aseguró que «serán los títulos los que digan si la plantilla es mejor. Es muy importante pensar en el presente y en el futuro». Y alabó la calidad del Real Madrid a pesar de a marcha de Cristiano Ronaldo: «Creo que empezar la temporada con dos victorias y con buen fútbol, planteado por Julen, al que conocemos de la selección, está bien. Espero un equipo muy bien trabajado que tenga la pelota y que se base más en el equipo que en las individualidades. El Madrid será un equipo muy fuerte»

También se centró en el gran objetivo del Barcelona para esta temporada, que es ganar la Champions después de que el Madrid sume tres títulos consecutivos. «Es el título más importante que hay, donde juegan los mejores equipos de Europa, donde te lo juegas todo en pocos partidos. Sería un suicidio dedicarse solo a este tipo de competiciones. Donde somos más fuertes es en la competiciones de larga distancia. La Liga será el termómetro que nos dirá si estamos bien o no. Si ganamos la Champions será genial, aunque nunca hemos ganado la Champions sin ganar la liga», apuntó. El central también se mojó a la hora de analizar la posibilidad de que el próximo Barcelona-Gerona se juegue en Estados Unidos: «Va a ser difícil organizarlo por el tema de los socios. Para el Gerona es el partido que al aficionado más le apetece ver. Que lo organicen bien y que lo expliquen. Encontrarte de buenas a primeras con que vas a jugar en Estados Unidos sin hablar con los jugadores queda bastante mal. Los que jugamos al fútbol somos los jugadores».