Inglaterra Phil Neville anima a un boicot contra las redes sociales «Salgamos de las redes seis meses, veamos qué pasa», propuso tras los insultos racistas en Internet contra Paul Pogba

El último episodio de racismo en la Premier League, plasmado en un buen número de insultos contra Paul Pogba después de que el jugadores del Manchester United fallase un penalti a favor de su equipo, ha provocado una intensa reacción por parte de autoridades, clubes y futbolistas.

Mientras el Manchester United anunciaba una investigación para encontrar a los autores de los ataques racistas contra su jugador y varios de sus jugadores salían en defensa de su compañero, Phil Neville, seleccionador del equipo nacional femenino daba un paso más en esta lucha.

El técnico llamó directamente a un boicot contra las redes sociales: «Me pregunto si, como futbolistas, deberíamos abandonar las redes sociales. Twitter no hace nada, Instagram no hace nada... Te mandan un correo electrónico asegurando que pondrán en marcha una investigación pero luego nunca pasa nada».

«He perdido totalmente la confianza en quienes dirigen las redes sociales, entonces enviemos un mensaje fuerte: salgamos de las redes sociales durante seis meses. Veamos el efecto sobre estas empresas», propuso Neville.