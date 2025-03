Petit: «Viví racismo en el vestuario del Barcelona»

Aunque va a hacer ya dos décadas que Emmanuel Petit pasó por el Fútbol Club Barcelona, el francés sigue teniendo muy presente aquella temporada 2000-2001 en la que vistió de azulgrana. Y no por los buenos momentos precisamente.

En lo deportivo fue un curso discreto para el francés, que solo anotó un gol para el conjunto catalán, pero lejos del terreno de juego le fue aún peor, sintiéndose muy incomodo durante su estancia en el vestuario del club barcelonés .

En declaraciones a la cadena monegasca ' RMC Sports Radio ' volvió a denunciar que allí sufrió racismo y xenofobia: « Experimenté el racismo. Lo viví en el vestuario del Barcelona . Puede que sea impactante, pero fue de vez en cuando. Aunque con algunos jugadores sucedió con bastante frecuencia », agregó el exjugador sin querer entrar en más detalles.

No quiso dar detalles de a qué se refería exactamente, pero no es es la primera vez que Petit denuncia la situación que se encontró en el Barça, pues ya lo hizo en términos parecidos en 2015.

«Llegué en un mal momento. Había una guerra en el vestuario entre jugadores catalanes y holandeses . Además teníamos de entrenador a Serra Ferrer, que no tenía la suficiente fuerza o carisma necesario para manejar el equipo», recordó.

«El nacionalismo está cerca del racismo. Cuando llegué me dijeron que no aprendiera español, que aprendiera catalán. Yo les decía que estaba en España y ellos me decían que estaba en Cataluña . Me harté de esas cosas. Cuando alguien se identifica en exceso, se acerca mucho al racismo», relató.