El peor trago de Robert Moreno como seleccionador: «Necesitamos que la gente te conozca»

Robert Moreno , técnico español del Mónaco , ha dicho que su etapa como seleccionador, en la que clasificó a España para la Eurocopa, le sirvió, por encima del polémico final que tuvo, para demostrarse a sí mismo que estaba «listo para dirigir a cualquier equipo».

Moreno no ocultó que pasó malos momentos cuando se hizo oficial el regreso de Luis Enrique. «Nada más salir de la selección, el impacto inicial fue fuerte por la situación que me tocó vivir. Esos días traté de aislarme con mi familia. No escuché nada, ni leí la prensa por todas las cosas que se publicaban. Todas las mentiras que se decían sobre mí», afirmó en 'The Coaches Voice' .

Robert, sin embargo, sacó conclusiones positivas de su etapa en la selección: «Me sirvió para demostrarme a mí mismo que estaba listo para dirigir a cualquier equipo porque si diriges a la selección española, puedes dirigir a cualquier equipo. Ahí están los mejores jugadores».

Desde el momento que asumió el cargo y fue primer entrenador por primera vez en su carrera, sintió «la responsabilidad de ser el que toma las últimas decisiones» y «la persona que dirige un grupo humano».

«Por encima de todo, tengo que agradecerles a los jugadores su comportamiento. Lo hicieron todo muy fácil. Ellos ya conocían a todo el 'staff' y sabían lo que podían esperar. Lo hablamos claramente en la primera charla. La forma de trabajar que habíamos tenido siempre era muy consensuada. Y así seguiría. Las ideas son de todos. Todo se habla», relató.

Fue el momento en el que introdujo novedades respecto al trabajo de Luis Enrique, que detalló: «A partir de ese momento, sí que pasé a ser yo. Traté de desarrollar nuevas ideas, por ejemplo hacer la línea de tres con interiores, mantener una estructura un poco más fija, una ocupación de espacios diferente. Pero siguiendo las grandes líneas que habíamos tenido hasta ese momento».

Los mayores cambios en su vida los acusó Robert Moreno «fuera del vestuario», donde desvela que la Federación le pidió darse a conocer. «La vida te cambia mucho cuando pasas a ser seleccionador. Cuando asumí el puesto, una de las primeras cosas que reclamé era el no aparecer en los medios, por respeto a toda la situación que se había vivido hasta ese momento, pero la Federación me pidió hacerlo», dijo.

«Eres seleccionador. Necesitamos que la gente te conozca. Así me lo pidieron y así lo hice. Toda la parte mediática, que para mí hasta ese momento era inexistente, pasó a jugar un papel importante. Me tocó, de alguna manera, presentarme ante la gente y empecé a convivir con todo eso. La gente te reconoce por la calle, tienes que tomar decisiones que no estabas acostumbrado a tomar, apareces en los medios para dar entrevistas. Traté de gestionarlo con la naturalidad de siempre», destacó.

La parte más positiva de su aventura como seleccionador, aseguró, fue hacer «realidad» su «pasión» y empezar en un cargo único su carrera como primer entrenador: «Fue algo maravilloso que intenté disfrutar al máximo. Es una posición cargada de responsabilidad, por todo lo que suponía el tener que clasificar a la selección para la Eurocopa».

«Al final pudimos desarrollarlo con mucho éxito. Los resultados y el juego están ahí. Me siento muy orgulloso. Muchas veces damos por hecho que clasificarse para un gran campeonato es fácil, pero el fútbol cada vez es más difícil. El gol de Rodrigo en el último minuto, que implicaba ya la clasificación, fue una explosión de alegría enorme por toda la responsabilidad que me habían dado, pero también ante los que habían dudado sobre mi persona y mi preparación», sentenció.