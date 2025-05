El «pellizco» de Xavi Hernández al Madrid a cuenta de la Champions League

El exjugador del Barcelona y la selección española Xavi Hernández , que ahora ejerce como técnico en Qatar, fue protagonista de una entrevista con el popular 'youtuber' DJMariiO . Ambos participaron en una animada charla en la que el exazulgrana habló sobre su posible futuro en el banquillo culé, explicó cómo vive la pandemia de coronaviros y tuvo tiempo, una vez más, para tirar un pellizco a su eterno rival, el Real Madrid.

La primera pregunta a la que tuvo que enfrentarse el ahora entrenador fue la de su futuro en el banquillo azulgrana, una idea a la que no le hace ascos ni mucho menos: «No sé por qué la gente me ve así, pero me gusta. Ahora que me he probado, me veo capaz y es una ilusión, un sueño volver al Barcelona . Ya lo he dicho en muchas ocasiones, considero al Barça mi casa, es mi vida. Estoy aprendiendo, estoy aprendiendo muchísimo como entrenador en Qatar. Evidentemente entrenar al Barça son palabras mayores, tienes que verlo claro, estar muy preparado. Es todo un proceso y espero que algún día pueda llegar».

En cuanto a sus gustos como técnico y, en consecuencia, el estilo de sus equipos, el exfutbolista reconoció su interés por la posesión: «Cuando mi equipo tiene el balón es cuando estoy tranquilo. Prefiero que mi equipo tenga el balón, no es tenerla por tenerla. Hay que ir al ataque . Me gusta trabajar la presión alta para robar».

«A lo del Madrid le llamo tener suerte»

Analizando las posibilidades del que fue su equipo en la Liga y en la Champions League, Xavi se explicó poniendo como ejemplo al Real Madrid: «En la Liga le veo favorito. En Champions es diferente. El Barça ha ganado Champions cuando ha sido muy superior al resto de rivales. El Barça no puede jugar a esa suerte histórica que han tenido otros clubes . El Barça tiene que ser muy dominador, muy seguro de sí mismo. ¿Por qué no puede ganar una Champions así? Pero lo veo difícil, la historia nos dice que el Barça las ha ganado cuando ha sido dominador del juego y ha sido mucho mejor que el oponente».

«Sí, me refiero al Madrid, por qué no. No sólo el Madrid, ha habido otros clubes que la han tenido. El Barça tuvimos suerte en Stamford Bridge , que con 10 jugadores el gol de Iniesta y prácticamente sin tirar a puerta. Eso es suerte. Yo le digo suerte a cuando no haces una temporada buena, que quedas cuarto, quinto, sexto en LaLiga y ganas la Champions. Eso al Barça no le ha pasado nunca. El Barça ha ganado la Liga y luego ha ganado la Champions. Y al Madrid no le ha pasado eso. El Madrid ha quedado sexto en Liga y luego te ha ganado la Champions . A eso le llamo tener un poco de suerte», analizó.

En cuanto al equipo de Zinedine Zidane y sus posibilidades en la presente campaña el excentrocampista no dudó en lanzar un halago a los blancos: «Yo le veo fuerte. Cuesta verlo débil. Históricamente muy pocas veces le he visto como el año pasado . Este año está mucho más fuerte y tiene jugadores de gran nivel».

En cuanto a posibles fichajes para próximos ejercicios en el Barça, en los que quizás él pueda estar en el banquillo, se mostró convencido de los beneficios del regreso de Neymar: «¿Por qué no? Futbolísticamente no tengo ninguna duda y he convivido con él en un vestuario y me parece una gran persona. Fue profesional aquí y marcaría diferencias. Luego está el tema social, burocrático, que ahí no me meto. Pero en el campo está entre los cinco mejores».

Preguntado por la dupla Puyol-Piqu é, Xavi no supo elegir al mejor de ellos: «Decir uno por encima de otro es complicado. Son diferentes. Para mí ha sido la mejor pareja de centrales que ha tenido la historia del Barça ».

Y sobre Casillas, rival a nivel de clubes y compañero en la selección española, explicó: «Hubo amistad, compañerismo, liderazgo, capitanía. Le he visto sufrir, le he visto feliz... Le quiero mucho, es como mi hermano y le deseo lo mejor».

Confinado en Doha

Finalmente Xavi se refirió al azote del coronavirus y cómo lo está viviendo en Qatar: «Estamos en Doha y aquí está todo más controlado. Hay pocas muertes, estamos confinados, pero no es tan a lo bestia como en España. Han cerrado todo, el fútbol está parado, se entrena en casa... Estamos a 35 grados, pero tenemos jardín y nos metemos en la piscina ».