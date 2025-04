Pellegrini se defiende tras su rajada: «Sería extraño que me sancionaran»

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini , se ha mostrado «muy tranquilo» con la posibilidad de que le sancionen por su discurso tras el duelo ante el Real Madrid y ha avisado de que «sería extraño» que le sancionaran por palabras es las que no ha «culpado a nadie».

«Estoy muy tranquilo. No he dicho absolutamente nada que esté culpabilizando a nadie . Dije que jugar contra el Real Madrid y contra el VAR, que tuvo tres decisiones discutibles, más un penalti, más un autogol, más una expulsión era mucho para el Betis. Sería extraño que me sancionaran por palabras en las que no he culpado a nadie. Dije que todas esas cosas juntas eran un escollo muy difícil, nada más », se defendió Pellegrini ante la prensa.

En cuanto a las palabras de su portero Joel Robles, quien se quejó de que los árbitros favorecieron al Real Madrid el pasado sábado, el chileno expresó que son « cosas que se dicen después de los partidos y no tienen ninguna importancia ».

« Si no, jugadores y técnicos rápidamente van a dejar de hablar después de los partidos . Todo el mundo tiene derecho a discrepar en cuanto a decisiones, más aún cuando habían dicho que el VAR solo iba e actuar en acciones graves y marcan un penalti que no reclamó ningún jugador del Real Madrid. Hay un empujón claro sobre Bartra que le hace caer y golpea el balón con la mano sin ni siquiera verlo», lamentó.