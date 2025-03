Pedri y su prueba con el Madrid: «Me miraba el escudo y sabía que algo no iba bien»

Pedri, la última sensación del Fútbol Club Barcelona pese a sus escasos 18 años de edad, pasó por los micrófonos del programa ' Tu diràs ', de la emisora catalana RAC-1 , para analizar su momento personal y la actualidad de su club, que pese a la crisis institucional vivida en los últimos meses y una racha de malos resultados, marcha ahora en la segunda posición de LaLiga Santander. El futbolista tinerfeño habló de su relación con Messi y Koeman, las comparaciones con Andrés Iniesta, o de su prueba con el Real Madrid .

Quizás fue en este asunto donde el insular ofreció la respuesta más llamativa, al recordar cómo vivió aquel momento de enfundarse la camiseta de su ahora gran rival. Se acordó de la persona que decidió no hacerse con sus servicios, a la que incluso dio las gracias en una entrevista anterior, y explicó que « cuando me puse esa equipación miraba al escudo y supe que algo no iba bien ». «Al final he terminado en el equipo que quiero», agregó.

Pedri, que reconoció que su ídolo es Iniesta, se rindió a Leo Messi , la gran estrella azulgrana, del que aseguró incluso que «impacta verlo en persona» y que «es una magnífica persona». Preguntado si alucina con el argentino, no tuvo reparos en confesar que «todos mis compañeros cuando hace algo así como el gol del Huesca. Cuando lo ves detrás de él dices 'este tío está loco' ». Y acerca de su posible marcha del club a final de curso, explicó que espera «que se quede muchos años más, pero es positivo que los resultados sean buenos, está claro que Messi está más contento».

Sobre su ídolo, considera que las comparaciones con él no son un peso: «Está bonito que te comparen con quien te has fijado mucho, pero yo tengo que hacer mi carrera».

Desveló Pedri varios episodios de su relación con Ronald Koeman , del que reconoció que le «sorprendió porque no pensaba que era como es. Apuesta por la cantera. A mí me gustaría que siguiera y sino le deseo toda la suerte del mundo. Me ha dado mucha confianza». «El día de la presentación estaba en un restaurante, lo saludé me dijo que no me conocía y me dijo que tenía que demostrar que valía. Ahora me da confianza y se lo agradezco». agregó.

Pese a su éxito, que le ha llegado no sin dificultades en forma de derrotas y malos resultados en sus primeros partidos como titular, el tinerfeño explicó que aunque el cambio que ha experimentado es notable, « de estar jugando en Las Palmas a jugar con Messi hay un paso. Soy el mismo chaval que llega por las mañanas ».

Feliz por la llamada de Luis Enrique a la selección absoluta, Pedri también se moja en el debate Haaland-Mbappé , y lo hace aportando un dato importante de cara al posible fichaje de alguno de ellos por el Barça: «Los dos son buenísimos y también tienes que mirar por el bien del club. Es un fútbol difícil al que te tienes que adaptar».