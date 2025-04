La peculiar explicación de Bielsa del motivo por el que no habla inglés

La imagen de Marcelo Bielsa atendiendo a las televisiones después de los partidos acompañado por su traductor ya no resulta sorprendente. Es habitual que el técnico del Leeds United conteste a los medios ayudándose de esta figura y sobre ello se explicó el carismático argentino recientemente.

Bielsa justificó el uso del intérprete al tiempo que se disculpó por no emplear el idioma local : «Uno de mis grandes defectos a través de mi paso por el fútbol inglés es no poder comunicarme en el idioma que habla todo el mundo». «De alguna manera me debilita, el hecho de que no haya podido aprender a hablar inglés, como tú dijiste, y esto lo comparto por completo», agregó preguntado por un periodista.

Y pasó el argentino, con su peculiar estilo, calmado y didáctico, a argumentar por qué no habla en inglés.

«Una de las grandes herramientas que tiene un entrenador es transmitir su mensaje a través de sus palabras. Una de las cosas a las que más tiempo he dedicado desde que soy entrenador es a hablar bien. Si hay algo que me gusta hacer o me ha llevado mucho tiempo es aprender el significado y la definición de palabras. Hablar de la manera más sencilla, sin perder riqueza, lo que quiero decir. Y como me resulta difícil hablar en español para expresar mis ideas de manera simple y breve, la decisión que tomé es no hacer esto en otro idioma que no es el mío . Es decir, si no puedo hacerlo en español, ¿cómo puedo hacerlo en inglés? El primero que no cree esta explicación soy yo, pero es mi realidad», explicó.