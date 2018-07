Fútbol Paulinho medita muy seriamente irse del Barcelona Maneja una oferta económicamente muy importante para regresar a la Superliga china

Sergi Font

Barcelona Actualizado: 07/07/2018 17:18h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El futuro de Paulinho podría estar lejos del Barcelona. El rendimiento ofrecido esta pasada temporada vistiendo la camiseta azulgrana y sus actuaciones con la selección de Brasil, le han revalorizado a pesar de la eliminación de selección amarilla ante Bélgica en cuartos de final este pasado viernes. El centrocampista maneja varias ofertas importantes y no tiene claro cuál será su rol este próximo año tras la decisión de la secretaría técnica de fichar a Arthur Melo. El futbolista ha decidido tomarse unos días para reflexionar y optar por quedarse en el Barcelona o regresar al Guangzhou Evergrande, equipo de la Superliga china que está dispuesto a pagarle cerca de 15 millones de euros por temporada.

«Hablaré con mi representante mañana o pasado mañana en Barcelona. Ahí hablaré sobre mi futuro», desveló Paulinho en la zona mixta del estadio Kazán Arena en cuanto se consumó la eliminación de Brasil ante Bélgica. «No sé si me iré a China porque no he hablado con mi representante todavía. Sé que tengo una oferta de China y otra de otro club más. Entonces definiré mi futuro», añadió el centrocampista, que siente que este año puede perder protagonismo ante la decisión del Barça de apuntalar su línea medular. No obstante, no se mostró tajante: «Pero sí, podría quedarme en el Barcelona», aseguró cuando le preguntaron por si podría quedarse en el Camp Nou.

El fichaje de Paulinho fue muy cuestionado el pasado año por varios aspectos. Primero por su coste, de 40 millones de euros, precio que se consideraba exagerado. Segundo por la edad del futbolista (29 años) ya que se intuía que estaba en el tramo final de su carrera. Tercero por su procedencia, puesto que Paulinho jugaba en una Liga de China, considerada menor. No obstante, el brasileño cargó de razones a Robert Fernández, máximo defensor de su llegada, ya que aseguraba que representaba a un perfil de futbolista del que el Barcelona carecía. Dispuso de muchos minutos con Valverde y le devolvió la confianza con buenas actuaciones y con un sorprendente registro goleador.