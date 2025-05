Pataleta del Barça contra el VAR

El Barcelona acabó el partido indignado tras la decisión de Martínez Munuera de señalar, a instancias del VAR, el penalti de Lenglet sobre Ramos por un agarrón. Ronald Koeman explotó ante los micrófonos al sentirse perjudicado y no tuvo ningún problema en desvelar las quejas que le había transmitido al árbitro al término del encuentro. «Ojalá nos puedan explicar el tema del VAR aquí en España. El VAR solo ha entrado en contra del Barça . Es lo que le he dicho al árbitro, ¿por qué solo hay VAR en nuestra contra? Para mí no es penalti», lamentaba el técnico, que desgranó todas las acciones en las que ha sido perjudicado desde que se sienta en el banquillo azulgrana. « No entiendo el VAR, creo que solo es VAR cuando es contra el Barcelona . Estos agarrones pasan siempre en el área. Llevamos cinco partidos y en ninguno nos ha beneficiado. No entró en el penalti del Sevilla a Messi, en las dos rojas de Getafe, hay varios ejemplos... No nos merecemos perder así», prosiguió enfadado Koeman , que aseguró que «el VAR puede ser muy bueno, pero para todos los equipos».

El vestuario también estaba molesto por la acción, considerada clave en la victoria del Madrid. Sergio Busquets se sumó al discurso de su entrenador de una forma más pausada, pero igual de rotunda. «Es difícil entenderlo. Ves muchos partidos y jugadas así, como la del penalti. A veces entra el VAR y otras no . Según dicen desde el Comité, han de ser jugadas muy claras en las que todos estén de acuerdo y no tengan dudas con el criterio. Hoy ha sido demasiado castigo. Hasta el penalti estábamos bien, estábamos cómodos y encontrábamos pasillos. La jugada ha decidido el partido », explicó el segundo capitán de Barça.

Las formas de un directivo

Mientras en la caseta trataban de asimilar la derrota, las redes sociales echaban humo. Personajes relevantes del club y de su entorno no dudaron tampoco en pronunciarse. Yno todos de forma adecuada. Xavier Vilajoana , directivo responsable del fútbol base del club catalán, perdió las formas. «¡¡¡Esto es un puto escándalo!!! Munuera te puedes ir a cagar...» , tuiteó. Le llovieron críticas y luego pidió disculpas.

Los precandidatos a las próximas elecciones también se pronunciaron sobre la jugada. «Un arbitraje muy profesional. Buen trabajo Munuera», publicó Toni Freixa , mientras que Víctor Font se quejaba abiertamente: «¡Escándalo! El VAR debe ayudar a interpretar lo que pasa en el campo! Y viendo la jugada entera es evidente que esto nunca es penalti!». Jordi Farré , promotor de la moción de censura aseguraba: «Era falta previa, esto es un escándalo».

Evidentemente, desde el Real Madrid , la decisión del árbitro se interpretó de diferente manera. «Es simple. El VAR ayudó al árbitro para tomar una decisión», se limitaba a comentar Emilio Butragueño , director de relaciones institucionales del club blanco. El que no tenía ninguna duda del acierto de Martínez Munuera era uno de los protagonistas de la acción, Sergio Ramos : «Hay marcajes que van al límite y el penalti es clarísimo. Para mí es bastante clara la acción. Los árbitros y el VARestán para ayudarnos».

Estas quejas del Barcelona se producen después de que Gerard Piqué insinuara a finales de la pasada temporada que todo estaba preparado para que el Madrid ganara la Liga. «Viendo las dos jornadas que llevamos, va a ser difícil que el Real Madrid pierda puntos», soltó el pasado mes de junio. Cuatro meses después, siguen las quejas en el Camp Nou.