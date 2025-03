¿Qué pasará con el himno de Kosovo en La Cartuja?

Pese a la poca gracia que el hace al Gobierno de España, esta noche sonará el himno de Kosovo en el estadio de La Cartuja. También lucirá su bandera. Las reglas de la FIFA primarán sobre la política, la diplomacia y el derecho internacional.

Desde que el pasado mes de diciembre se conoció el emparejamiento entre ambas selecciones para la fase de clasificación del Mundial 2022 hubo rumores de todo tipo, dado que España es uno de los países que no reconoce como estado a la región escindida de forma unilateral de Serbia en 2008.Se dijo que no se podía jugar, que de hacerlo habría que irse a un país neutral, que si finalmente el partido se disputaba el Sevilla no se podrían mostrar los símbolos de Kosovo...

Las dudas se acrecentaron cuando la Federación Española anunció como «territorio de Kosovo» al rival de esta noche. Hubo queja formal y se pidió una rectificación que ha tenido que ser aceptada.

Lo cierto, es que es el reglamento de la FIFA para la Copa del Mundo 2022 el único al que atenerse, según explicó a ABC Toni Roca , director del Sports Law Institute y especialista en derecho deportivo: «Está especificado en el artículo 25 de dicho reglamento», cuenta. «La FIFA determinará los elementos ceremoniales que se emplearán en cada partido y proporcionará a las federaciones participantes directrices para su implementación».

De no hacerlo, España se arriesga a una dura sanción por parte de la FIFA, que no admite diferencias de trato entre las federaciones que forman parte de su organización. «La FIFA es un organismo privado y tiene sus normas», explica Roca. «Si quieres participar en el Mundial te tienes que atener a ellas. Si no lo haces, corres el riesgo de ser expulsado».

En La Cartuja se anunciará el «himno de Kosovo», no el de la «República de Kosovo». Es lo máximo a lo que se pueden acoger en el Gobierno. Otra cosa será la televisión. Ya durante el partido ante Georgia se refirieron a la «selección de la Federación de fútbol de Kosovo» para referirse al siguiente rival.

Toni Roca admite que el partido puede ser utilizado por sectores de Cataluña y el País Vasco para reclamar la oficialidad de sus selecciones a la FIFA. «Lo que se haga en el ámbito deportivo no implica un reconocimiento político. No hay que mezclar cuestiones. Kosovo no está reconocida por la comunidad internacional».

El duelo, lógicamente, es el primero entre ambas selecciones a lo largo de su historia, y ha generado una enorme expectación en Kosovo, donde el fútbol español tiene un seguimiento espectacular. «Allí cada partido es una fiesta», cuenta a ABC José Carpintero Molina , politólogo e investigador de la Kosovo Foundation for Open Society, buen conocedor de la realidad kosovar: «Se está hablando mucho del partido con España. Ellos lo ven como una oportunidad para que se conozca su realidad. Es su momento. Pasó algo parecido cuando estuvieron muy cerca de clasificarse para la Eurocopa y jugaron contra Inglaterra».

Molinero asegura que todo lo español mueve masas en Kosovo: «En toda la región hay mucho interés en España y en todo lo latino. En la música, la cultura... Pero además hay muchísima gente que domina el idioma. Nunca han puesto un pie en España, porque no les dejan, pero gracias a la televisión y al fútbol conocen muchísimo de nuestro país».