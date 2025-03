Los partidos a puerta cerrada más famosos de la historia del fútbol

La vuelta del fútbol español es ya una realidad aunque no tal como lo solíamos conocer antes de la crisis sanitaria derivada del coronavirus, pues lo hará sin público en las gradas. No será la primera vez que algo así suceda y probablemente no vaya a ser la última. Este es un repaso por algunos enfrentamientos que se disputaron en estas condiciones, debido a diversas circunstancias, en el pasado.

West Ham-Real Madrid Castilla (1980)

El filial blanco se ganó el derecho a disputar la Recopa de Europa después de ser el único en la historia que ha jugado una final de la Copa del Rey. En el torneo continental se cruzaron en su camino los ingleses, a quienes fueron capaces de imponerse por 3-1 en la ida.

El comportamiento de los 'hooligans' visitantes en aquella cita, con uno de ellos fallecido al ser atropellado por un autobús, hizo que la vuelta se celebrase a puerta cerrada. No lo acusó el West Ham, que ganó 5-1.

Aston Villa-Besiktas (1982)

Una vez ganó la Copa de Europa el Aston Villa, en el año 1982. Eso no impidió que el camino hacia la defensa de ese título tuviera que jugarlo contra el Besiktas sin aficionados (3-1). Una sanción por los incidentes durante las semifinales del curso anterior contra el Anderlecht belga tuvo la culpa

Real Madrid-Nápoles (1987)

El primer encuentro oficial entre los españoles y los italianos, con Diego Armando Maradona defendiendo los colores del conjunto napolitano, apenas tuvo de testigos a las directivas, los medios de comunicación y las fuerzas de seguridad después de una sanción al conjunto blanco por los incidentes en las semifinales de la Copa de Europa del año previo contra el Bayern de Múnich. Acabó con triunfo de los blancos por 2-0.

Betis-Sevilla (2007)

El derbi sevillano será el primer duelo de LaLiga Santander que se juegue a puerta cerrada tras el parón. Hubo precedentes ya que en el 2007 disputaron los últimos 30 minutos de uno de ellos en el Coliseum Alfonso Pérez de Getafe con las gradas vacías tras el impacto de un objeto que recibió en el feudo verdiblanco el técnico Juande Ramos.

Perú-Bolivia (2013)

Sergio Markarián no pudo despedirse del público en su último partido al frente del combinado peruano como consecuencia de una sanción de la FIFA debido a unos disturbios en un partido ante Uruguay. Fue un choque oficial pero intrascendente, pues ambos conjuntos llegaron al mismo ya sin opciones de jugar el Mundial 2014.

San Lorenzo-Corinthians (2015)

El primer partido como local de San Lorenzo tras proclamarse campeón de la Copa Libertadores en el año 2014 tuvo que jugarlo sin aficionados en las butacas. El motivo fue la sanción que recibió el club por la agresión sufrida por uno de los linieres que arbitró la vuelta de la Recopa Sudamericana contra River Plate. Se impusieron los visitantes por 0-1.

Barcelona-Las Palmas (2017)

Pese a que el equipo azulgrana valoró la suspensión del encuentro como consecuencia de los acontecimientos sucedidos en Cataluña durante la celebración del referéndum del 1 de octubre, finalmente este tuvo lugar sin que se permitiera el acceso de personas. Victoria para los locales por 3-0.