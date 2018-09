Tercera división Partido entre gordos y flacos, la curiosa tradición que nació en Las Llanas El fútbol modesto está plagado de rituales que fortalecen el vínculo entre clubes y aficiones

D. G.

@eibarsestaoX Actualizado: 03/09/2018 02:13h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El fútbol español está salpicado de preciosas tradiciones que contribuyen a fortalecer el vínculo entre clubes y aficiones, rituales que, por suerte, también se disfrutan en los equipos más modestos.

Es prácticamente imposible entender el fútbol como un mero deporte. Sus tradiciones perduran en la cultura popular provocando un mayor arraigo en la comunidad. Y es precisamente en el fútbol modesto donde están tradiciones tienen una mayor importancia. Los años pasan, pero las leyendas perviven.

Precisamente por ello el Recreativo de Huelva, el Decano del fútbol español, invitó este verano a disputar un encuentro amistoso al Lybster, modesto club escocés procedente de la localidad donde nació el doctor Mackay, fundador del Recreativo. Un partido menos habitual que el «Playa y Sol» disputado entre el Águilas y el Lorca, el trofeo veraniego más antiguo del fútbol español. Casi tan antiguo como el partido entre gordos y delgados que se disputa en Las Llanas de Sestao cada año. Un ritual que comenzó a mediados del pasado siglo.

En este estadio jugará esta temporada el histórico Real Unión, que ha instaurado el Trofeo Steve Bloomer entre los irundarras y el Derby County, en homenaje al legendario jugador británico. Ambos clubes comparten color de indumentaria, como el Caudal de Mieres, cuyo escudo aúna historia y tradición al homenajear con los cuatro vértices de su negro rombo a los directivos y jugadores del Racing de Mieres fallecidos en un bombardeo en 1934.

No hay temporada que comience sin las tradicionales ofrendas religiosas en la mayor parte de clubes. Como no hay partido en Estella que se inicie sin que el Izarra escriba las alineaciones con tiza a mano en su vieja pizarra. Al comenzar el partido tal vez elijan atacar la primera parte hacia la grada de Norte, como ocurre en Pasarón desde que Ceresuela anotó «O gol do Allo» para el Pontevedra en 1963.

Precisamente el año que el Racing de Santander celebraba las bodas de oro, que cada año conmemoran con una ofrenda floral en el busto de Pancho Cossío en la Plaza de Pombo. En Salamanca, Unionistas honra la memoria de la desaparecida Unión Deportiva Salamanca entonando su himno de la grada en el minuto 23 de sus encuentros. Además, el primer gol de la temporada es celebrado por los jugadores con el dedo al cielo en honor de la vieja Unión. Una tradición de origen reciente, como el grito vikingo instaurado en la grada de Anduva desde la pasada temporada.

Porque las tradiciones además de conservar los vínculos con el pasado crean lazos de unión con tu compañero de grada.