VAR, el paraguas de Koeman

La acción entre Mendy y Braithwaite en el minuto 84, que acabó con el danés tendido dentro del área, fue el detonante del malestar del vestuario del Barcelona, y sobre todo de Ronald Koeman, tras la derrota ante el Real Madrid. El enfado del técnico era monumental tras el partido. «El penalti es clarísimo, no sé para qué hay VAR en España» , fue repitiendo por todos los micrófonos que le pusieron por delante. Lejos de ser un calentón, el neerlandés se reafirmó ayer, dejando constancia de su destemple en las redes sociales . «Llevamos la iniciativa en el juego y tuvimos ocasiones para un mejor resultado. Mala suerte al final con una decisión equivocada del árbitro y del VAR », publicó. El meditado mensaje, tras varias horas de descanso, constata la estrategia de Koeman, que no es la primera vez que culpa al VAR o al árbitro de un mal resultado de su equipo.

De hecho, sus quejas anteriores también tuvieron al Real Madrid como protagonista invitado, aunque en el partido de la primera vuelta, el pasado 24 de octubre. Entonces, el videoarbitraje sí valoró una jugada que acabó en penalti tras una disputa entre Ramos y Lenglet en el lanzamiento de un saque de esquina. Ese gol decantó el clásico a favor de los blancos. «Le he dicho al árbitro que ojalá me puedan explicar el tema del VAR aquí en España. En cinco jornadas, el VAR sólo entra en contra del Barça. No entró en el penalti del Sevilla a Messi, en las dos rojas del Getafe, hay varios ejemplos... ¿Por qué sólo hay VAR en nuestra contra? Eso le he preguntado al árbitro», espetó el técnico sobre sus vehementes quejas aquel día a Martínez Munuera.

El Comité de Competición ya puso entonces su mirada sobre el holandés, entrando de oficio para valorar si merecía una sanción aunque finalmente admitió que «no se han detectado indicios de comisión de infracción disciplinaria» . Sí se le abrió expediente disciplinario al directivo Xavi Vilajoana tras su exabrupto en Twitter, un «esto es un escándalo, Munuera vete a cagar» que le costó 1.803 euros de multa. Tras lo vivido este sábado, Koeman se arriesga ahora a una sanción por su reincidencia , que viene refrendada por la cartulina amarilla que vio después de sus ostensibles quejas a Gil Manzano, que se las tuvo con media plantilla del Barcelona al término del encuentro. No solo le recriminaron el presunto penalti sobre Braithwaite, también le mostraron su disgusto por los cuatro minutos extra que añadió al considerarlo un tiempo insuficiente.

Se le pide a Koeman algo más de autocrítica en las derrotas y que no abuse de las excusas. No solo el arbitraje ha estado en su punto de mira. Lamentó la falta de puntería de sus delanteros (Alavés, Betis, Sevilla o Cornellá) o los errores individuales de sus defensores (Cádiz, Osasuna o Eibar) sin escatimar nombres. Griezmann, De Jong, Lenglet o Araújo se han sentido señalados por el técnico en algún momento de la temporada, aunque ninguna de sus quejas ha sido tan contundente como la mostrada con los arbitrajes .

Gerard Piqué también suele mirar hacia el estamento arbitral en las derrotas. Tras el clásico fue uno de los jugadores que más impetuoso se mostró . El central, que no jugó ni un minuto, no dudó en salir al césped para encararse con el árbitro. «Cómo puede ser, si has estado cuatro minutos en la banda y ha habido cambios... Es acojonante, te lo digo en serio... », le reprochó el defensa azulgrana mientras embocaban el túnel de vestuarios, lo que le valió un amarilla. La bronca de Piqué fue el aperitivo de lo que le esperaba al árbitro extremeño en las entrañas del Alfredo Di Stéfano. Varios jugadores rodearon al colegiado para reprenderle por sus decisiones. «Te ha faltado valentía» , sería la forma educada de resumir las irreproducibles quejas subidas de tono que le dedicaron a Gil Manzano, según fuentes presenciales en el túnel de vestuarios.