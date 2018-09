Premier League Un oro para librarse del servicio militar El jugador coreano Son Heung-Min celebró como nadie el triunfo sobre Japón en los Juegos Asiáticos porque no tendrá que hacer la mili

Era un oro y mucho más. Son Heung-Min, jugador del Tottenham, celebró por todo lo alto el triunfo de su equipo, la selección de Corea del Sur sub 23, contra Japón en la final de los Juegos Asiáticos. Por haber dado un pase, por la medalla y por el hecho de que evita tener que pasar por el servicio militar de su país. Una «mili» de casi dos años de duración y que hubiera interrumpido su profesión y su carrera, tan valorada entre los aficionados del Tottenham.

Fue un triunfo agónico, en la prórroga y con media Inglaterra pendiente de su resolución. Porque era la última oportunidad que tenía Son de librarse de la mili. La primera no la pudo aprovechar, pues la selección absoluta no disputó un buen Mundial de Rusia y no fueron de las ocho primeras clasificadas. Así que tuvo que acogerse al billete de la sub 23 con la obligatoriedad de ganar el oro, pues el régimen surcoreano establece que todo deportista que logre un título defendiendo a su país no tendrá que pasar por el servicio militar. Para alegría de Son, y del Tottenham, el oro en los Juegos Asiáticos.