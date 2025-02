La pancarta gigante de Monchi en las inmediaciones de Old Trafford

Las únicas ofertas que me interesan vienen de AliExpress

Al más puro estilo Joan Laporta con aquella pancarta gigante a escasos metros del Santiago Bernábéu que decía «Ganas de volver a veros», el director deportivo del Sevilla, Ramón Rodríguez 'Monchi', ha hecho lo propio en las inmediaciones de Old Trafford. En esta ocasión, no se trata de un anuncio en el que se postula a la presidencia, sino que la pancarta forma parte de una campaña publicitaria de la marca china de comercio electrónico AliExpress, uno de los patrocinadores del club hispalense. «Las únicas ofertas que me interesan son las de AliExpress» , dice el mensaje.

El cartel ha aparecido cerca del estadio del United a pocas semanas de que comience un mercado de fichajes en el que el conjunto inglés parece estar interesando en hacerse con los servicios de Koundé y En-Nesyri. El central francés, convocado recientemente por la absoluta de Francia por primera vez, estuvo cerca de dejar el Sevilla hace un año cuando el City , vecino precisamente del United, ofreció más de 50 millones por su traspaso. La cantidad no convenció a la dirección deportiva del Sevilla y Koundé siguió un año más en Nervión.

En cuanto a En-Nesyri, el club valora el gran rendimiento mostrado esta temporada con 24 goles en 52 apariciones. En su caso, al igual que pasa con Koundé, también estuvo cerca de separarse del Sevilla cuando el pasado mercado de invierno ofrecieron desde Inglaterra más de 30 millones. El club hispalense, de nuevo, rechazó la oferta, aunque no se descarta que este verano termine saliendo si se diese una situación similar.