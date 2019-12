Brasil asiste en las últimas horas a la más insólita polémica relacionada con una protesta en una grada de un estadio de fútbol, después de que un aficionado del Palmeiras fuese expulsado de un partido por leer en su asiento 'Ciencia y Revolución', de Karl Marx.

La llamativa pero silenciosa protesta de este aficionado de 67 años consistió en leer tranquilamente este libro desde el pitido incial del choque ante el Flamengo. Una situación que, paradójicamente, molestó a sus vecinos de grada y acabó motivando su expulsión del recinto en el descanso.

Lo que no ha trascendido es el motivo de la protesta. No se conoce si el hecho de que el aficionado prestase más atención a Marx que al partido se debía al mal juego del equipo o a un mensaje contra la directiva.

Pero en todo caso ha llamado la atención el hecho de que el libro elegido para esta peculiar protesta fuera de Marx cuando el ultraderechista Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, es aficionado del Palmeiras.

Um senhor de 60 anos foi retirado da arquibancada do jogo do palmeiras por protestar.



O protesto: permanecer durante todo o jogo sentado em silêncio lendo Karl Marx



Sim, isso causou revolta nos torcedores do Palmeiras e o fez ser retirado do estádio. pic.twitter.com/0yfQjdLU1U