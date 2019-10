LaLiga SmartBank Paco Jémez estalló contra el VAR: «Esto no es fútbol, es otra cosa» «Un deporte precioso como el fútbol se ha convertido en una comparsa», se quejó el técnico del Rayo Vallecano

Paco Jémez, entrenador del Rayo Vallecano, lamentó el empate cosechado frente al Alcorcón con un gol en contra en el tiempo añadido y habló sobre el reiterado uso del VAR y las numerosas amarillas que están viendo los jugadores en todos los partidos para decir que «un deporte precioso como el fútbol se ha convertido en una comparsa».

Rayo y Alcorcón empataron un partido muy polémico en el que hubo trece amonestaciones, un gol anulado por el VAR y un penalti final a favor del equipo alfarero que se produjo en el tiempo añadido y que también lo decretó el VAR.

«El fútbol se lo ha cargado gente que decide sobre cosas de fútbol pero que no es de fútbol. Yo si opino de cohetes seguramente se estrellará. Esto no es fútbol, es otra cosa y hay que denominarlo de otra manera. Esto se nos ha ido de las manos a todos, sobre todo a ellos. Un deporte precioso se ha convertido en una comparsa», dijo Jémez, en conferencia de prensa.

Sobre el penalti que pitaron al Rayo en contra, Jémez declaró que cuando el árbitro fue a ver «la tele sabía que había algo, porque si va a verlo y se equivoca es de nota».

«Es una pena, todo el mundo está desmoralizado. Ahora cualquier cosa es penalti, roja, amarilla o protagonismo para quién no tiene que tenerlo. Los futbolistas se dan cuenta que los árbitros no sacan tarjetas por simular y cualquier leve contacto se puede mirar, descontextualizar y ser penalti», confesó.

El penalti en el tiempo añadido lo cometió el joven canterano Martín Pascual, debutante esta temporada con el primer equipo y cuyo balance en este inicio liguero es de dos tarjetas rojas y dos penaltis en los últimos minutos.

«A Martín hay que cuidarlo y la mejor manera es tranquilizándolo, hablando con él y dándolo descanso. Tiene una obsesión y en este momento no es buena idea que siga compitiendo. Esto es algo de trasfondo. Tenerlo en el campo es un problema para él y para el equipo. Puede ser buen jugador, pero lo más idóneo es tratarlo, cuidarlo, reposarlo y que poco a poco vea las cosas de otra manera. En su cabeza no querrá estar nadie ahora», apuntó.

Por último, Jémez lamentó el ambiente que se está viviendo en Vallecas con la afición, que sigue en huelga de animación como muestra de disconformidad a la gestión de la directiva y solo levanta la voz para pedir la dimisión del presidente.

«El ambiente es muy difícil. Cuando la afición solo se une y son unánimes para decir que el presidente se vaya se nota abajo. Esto no es lo que era antes, cuando los equipos se acojonaban. El presidente se ha enterado y solo hay dos opciones, o se queda o se va. Si se queda y va a seguir este ambiente tendremos que ser consecuentes con lo que queremos, pero esto es insostenible», comentó.

«Y no responsabilizo a la afición del equipo. Esto no es Vallecas, es otra cosa distinta. Tendrá que llegarse a un acuerdo y si no, el único perjudicado es el equipo, los que estamos en medio. Esta situación o termina o será muy difícil conseguir el objetivo», concluyó.