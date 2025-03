Paco Jémez: «La decisión de no hablar con el presidente es mía»

Fabián Luzzi, de 15 años y perteneciente al cadete B del Rayo Vallecano , ha sido convocado por primera vez para un partido de Liga por Paco Jémez, que también han incluido en la lista para Tenerife al canterano Marc Echarri y el portero juvenil Mario de Luis.

Luzzi, uno de los jugadores más prometedores del Rayo , disputó a finales de 2019 la Copa Sportchain AGS en Alicante con la selección española sub-16 que entrena Julen Guerrero. En ese torneo el joven canterano marcó cinco goles en cuatro partidos frente a Japón, Rusia, México e Inglaterra y fue uno de los jugadores más destacados del torneo internacional que se llevó la selección española.

Luzzi ya había sido convocado por Paco Jémez en otras dos ocasiones, contra el Villarreal y el Barakaldo en Copa del Rey, pero en ninguno de los dos partidos jugó.

Para este partido Paco Jémez cuenta con las bajas de sus dos delanteros argentinos, Oscar Trejo por sanción y Leo Ulloa por lesión. Además, tampoco están disponibles los otros dos mediapuntas de la plantilla, Andrés Martín por un proceso vírico y José Ángel Pozo por lesión.

«Ya casi nada te sorprende»

El entrenador del Rayo Vallecano declaró este sábado que la situación en la que se encuentra su equipo, «con opciones de todo» para el tramo final de campeonato, es de «valorar» debido a «toda la mierda» que cree que han tenido alrededor durante todos estos meses que se llevan de competición.

La semana del Rayo no ha podido ser peor . Comenzó con el anuncio de LaLiga de la apertura de una información reservada para determinar si se había producido alguna conducta sancionable en los pagos al jugador peruano Luis Advíncula y acabó con la noticia de la grave lesión de su delantero centro titular, el argentino Leo Ulloa, que dice adiós a la temporada.

«Nos hemos acostumbrado a que solo haya cosas malas y de tantos acontecimientos negativos ya casi nada te sorprende. La peor situación que vivimos es la lesión de Leo, puesto que perdemos a un gran jugador, un buen compañero y un tipo muy necesario en todos los aspectos. Ahora vamos a poner todos de nuestra parte para que no se note la ausencia», dijo Jémez, en conferencia de prensa.

« Este equipo sabe superar las adversidades y aislarse de las situaciones negativas », señaló el técnico del Rayo, que espera que el club fiche un jugador para suplir la baja del argentino.

«Quiero a alguien. Igual que se ha cometido el error con la lesión de Bebé, espero que ahora no se vuelva a cometer. Quiero alguien que mejore lo que hay, que dé un salto de calidad y si el club no está dispuesto a gastarse en eso espero que no venga nadie», confesó.

Decidido a no hablar con el presidente

Paco Jémez también volvió a hablar de su presidente, Raúl Martín Presa, y reiteró que no mantiene comunicación con él por decisión propia. « La decisión de no hablar con el presidente no es de Raúl, es mía . Soy mayor de edad y decido a quién quiero ver y a quien no, aunque sea mi jefe. Y esta decisión está basada en muchas cosas y en muchas situaciones. Además, cada día que pasa me refrendo más y se lo dije a él. Tienes dos opciones, o aguantar esto o echarme», apuntó.

« Han pasado cosas que entiendo que me hacen no querer hablar con él . Lo que me beneficie o perjudique después es cosa mía. Cuando necesito comunicarme sobre algo lo hago con mi director deportivo y él se lo transmite. Yo en lo único que puedo decidir es en lo relativo a mi trabajo y ahí no se mete ni Dios. Y nunca se han metido conmigo aquí en eso», destacó.

«Sé que está deseando que dé un paso adelante y vaya a hablar con él, pero esa situación con el presidente por ahora no va a cambiar», subrayó.

El técnico rayista fue preguntado sobre si en algún momento durante todo este tiempo se ha planteado dimitir.

«Si digo que no te engaño. Cada uno tenemos nuestra manera de hacer las cosas y yo en el puesto de otro igual lo haría distinto o de otra manera, y sé que otro en el mío igual. Cuando ves que hay margen de mejora en el día a día me gustaría que se mejoraran cosas y cuando no pasa no te encuentras demasiado a gusto », confesó.

«Plantearme seriamente irme no lo he hecho. Para que me vaya me lo tienen que pedir mis jugadores. Si pasa eso me voy a mi casa al momento. ¿Hay otras posibilidades? Podría ser, aunque lo único que me puede echar fuera son los resultados o los jugadores », señaló.

Para Jémez, la situación deportiva que atraviesa su equipo «podría ser mejor», aunque con 35 puntos y a cinco de la sexta plaza están en «disposición de todo».

«Con toda la mierda que hemos tenido alrededor estamos con opciones de todo y eso es de valorar y dice mucho de este equipo porque nos abstraemos de golpes», señaló Jémez, aunque reconoció que son «generadores de problemas».

«Es un error y es porque las cosas no se hacen bien. Cuando se hagan bien, con lógica, con consenso, todo irá mejor . Cuando tomas decisiones tienes un margen de errores que no te puedes quitar, pero en muchas facetas no hacemos las cosas bien», señaló.

