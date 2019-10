Sentencia del «procés» Paco González, a Xavi Hernández y Pep Guardiola: «Sois unos lamejeques» «España no es un país de chichinabo al que se le pueda difamar», argumentó el directo de 'Tiempo de Juego'

S. D. @abc_deportes Actualizado: 15/10/2019 22:29h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Las palabras de Xavi Hernández y Pep Guardiola tras conocerse la sentencia del juicio del «procés» han tenido varias respuestas, aunque quizás ninguna de ellas tan contundente como la que ha protagonizado Paco González, que llegó a llamarles «lamejeques». El director de 'Tiempo de Juego', de la Cadena Cope, en el inicio del programa de hoy antes del partido Suecia-España.

González hizo una defensa de España como país, por su historia y sus logros, y se refirió a las leyendas negras que se han creado contra ella. «España no es un país de chichinabo al que se le pueda difamar», argumentó para afear las declaraciones de Xavi y Guardiola, remarcando que una cosa es criticar y otra muy diferente difamar.

Ambos, tanto Xavi como Guardiola, tienen o han tenido relación con Qatar, un país que no puede presumir de respeto por los derechos humanos, y por eso González les calificó de «vendidos». El periodista criticó que ninguno de ellos, tan sensibles a lo que consideran atropellos en Cataluña, no levanten la voz ante lo que sucede en tierras catarís.

«Hoy juega España y, perdón por el rollo que voy a meter, pero si gana nos alegramos, claro, y si palmamos pues nos duele un poco o mucho. Pero no por patriotismo barato ni nada de eso sino porque mola triunfar a los tuyos y te duele verlos sufrir se llamen Nadal, Alonso, Gasol o nuestra selección de fútbol por ejemplo», empezaba el director de Tiempo de Juego.

«El deporte español habla muy bien de España pero algunos deportistas no. Ya saben el lío que hay, otra vez con la sentencia, con lo de Cataluña. Mucha gente del deporte ha hablado. El Barça hizo un comunicado que a algunos les ha ofendido. A mí, sabiendo las presiones que tiene esa junta directiva por parte de los independentistas, no me ha extrañado nada».

El periodista ha dicho que no le molesta lo que sea cada uno antes de seguir con su argumentación. «Se puede navegar entre dos aguas como ha hecho Piqué, que cree como su club que la sentencia no es justa y que hay que dialogar, pero yo a Piqué lo veo ya como a un hombre de negocios porque igual que te dice eso, luego te dice que está deseando que España gane la Copa Davis... Su Copa Davis. Porque claro, hay que promocionarla... Y se está jugando mucha pasta».

Menos benevolente ha sido González con Guardiola y Xavi Hernández. El primero leyó el comunicado del pasado lunes de «Tsunami democràtic» y el segundo tildó de «vergüenza» el veredicto de los jueces del Supremo.

«Hay dos futbolistas impresionantes, que son Xavi y Guardiola, que no solo critican la sentencia conocida ayer, que por cierto, digo yo, sabrán de Derecho Xavi y Guardiola lo mismo que yo –ha dicho González–. Se habrán leído la Constitución española y el Código Penal las mismas veces que la guía de teléfonos de Estocolmo o el código de Hammurabi: ni una vez. Bueno, pues pretenden corregir a jueces que han estudiado toda su vida la judicatura, todas las leyes y reglamentos de España y de Europa (...). Se creen que esto la Justicia es como el fútbol, que todo el mundo puede opinar (...). Si quieres hablar de eso, haber estudiado».

«Si Xavi y Guardiola son independentistas, magnífico, nadie puede convencer a nadie, pero que no difamen –ha seguido el periodista–. Xavi y Guardiola están unidos por algo: en su día se vendieron al pretodólar de Qatar. Se puede decir, por tanto, que son unos vendidos. Hay quien prostituye su cuerpo y otros prostituyen su opinión (...). Xavi dice que Qatar se vive mejor que en España, pero yo no lo sé, igual tiene razón. Vive ahí porque pasando más de medio año, no se pagan impuestos, un ejemplo para Cataluña».

«Vivimos en un mundo donde manda el dinero», ha resumido González. «Pues bien, cada uno llevas las lentejas a su casa como puede. Pero si, como Xavi y Guardiola, te has vendido al petrodólar, por lo menos no des lecciones morales. Ni una más, por favor. No difaméis más a España, por favor. Seguid a lo vuestro. Sois una lamejeques. lamejeques. Eso es lo que sois. A seguir lamiendo».