Otro recorte de 400 millones a los futbolistas

El fútbol español adelgaza por culpa de la pandemia . Se ha apretado el cinturón con los 300 millones perdidos esta temporada, cubiertos por reducciones salariales de los futbolistas , un dinero que nunca recaudará aunque las últimas once jornadas de la Liga se disputen en los dos próximos meses. Si no se pudiera jugar, ojalá que no suceda, el destrozo sería de 1.000 millones . Pero la crisis generada por el coronavirus se extiende en el tiempo. Se augura la continuidad hasta diciembre de una competición sin público, soledad que provoca un fútbol sin abonos cobrados, sin taquillas, sin partidos en el extranjero, sin torneos veraniegos, sin los ingresos de tiendas, de visitas guiadas y de otros negocios ligados a la apertura de los estadios. El agujero es un cráter.

El presidente de la Liga habla de la planificación de presupuestos 2020-2021: «Hoy los clubes ya tienen plantillas que sobrepasarían el límite salarial de la próxima campaña, hay que bajar sueldos»

Javier Tebas es realista ante la crisis. La ausencia de todos estos segmentos de recaudación significará que habrá el doble de pérdidas en la siguiente campaña. Analiza que más de dos tercios de esa ausencia de ingresos deberá ser cubierta con la reducción anual, que no parcial, de los sueldos, y con traspasos más baratos. El otro 30 por ciento, 200 millones, puede ser financiado con deuda bancaria a corto plazo. Los clubes ya tienen 700 millones de débito cubierto por bancos y fondos de inversión, la mayoría a pagar a medio y largo plazo.

«Podemos perder 600 millones de ingresos la próxima temporada, aunque esa cifra no es fija», manifiesta el dirigente de los que pagan. «Los clubes saben que deben reducir sus gastos en esa cuantía. Y el 70 por ciento de esa pérdida se tendrá que cubrir con reducción de salarios de los futbolistas y con traspasos más baratos». Es la única manera de soportar la cornada del virus.

«Hay que hacer cambios en la gestión»

Serán 400 millones de rebajas de los emolumentos que se repartirán las cuarenta y dos entidades de Primera y Segunda División. Unos 340 millones deberán ser disminuciones de sueldos en la categoría de honor. Este cálculo supondrá una minusvaloración de las fichas del 25 por ciento de ese dinero que han cobrado cuando todo era de color rosa.

El dirigente de la patronal apela a las canteras y el trueque: «No se permitirán traspasos de cuantía, es imposible; el intercambio es una solución que alegra los balances sin flujo de dinero»

El fútbol ingresó 4.500 millones de euros en la temporada 2018- 2019, que se quedó en 3.770 millones tras descontar los traspasos. El 62 por ciento de esos 3.770 millones se dedicó a los sueldos de 6.680 personas. El 53 por ciento de los empleados, 3.580, son los futbolistas y los entrenadores, que percibieron 2.995 millones de esos 3.770.

El máximo responsable de la patronal habla con crudeza, porque la crisis provocada por el coronavirus hay que atacarla de frente y sin engañarse. «Los clubes saben que aquí no se puede soñar , hay que ser realistas, deben rebajar salarios. Tendremos que hacer cambios en la gestión».

4.500 millones: Fueron los ingresos del fútbol profesional en la temporada 2018-2019. Una industria que supone el 1,37 del PIB español, con 185.000 empleados reales

Mientras espera el regreso de la competición, la Liga se encuentra ahora mismo en el proceso de programación de los cuentas de sus clubes para el curso 2020-2021. Los equipos presentan a la Liga los presupuestos y flujos de caja que pronostican que tendrán mensualmente para que la patronal decida la cantidad de dinero que pueden gastarse en el apartado de emolumentos anuales.

El dirigente aboga por el ahorro en el sector: «Hoy los clubes ya tienen plantillas que sobrepasarían el límite salarial que debemos establecer para la próxima temporada. Van a tener que mirar mucho a la cantera, al trueque y a fichar barato, porque no se permitirán transferencias de gran cuantía económica, es imposible. No creo que haya muchos fichajes, ni en España ni en ningún sitio. No está la situación para eso».

200 millones: Es la cifra que se calcula que los clubes tendrán que refinanciar con deuda para cubrir el 30 por ciento de las pérdidas del curso 2020-2021

Otea en el horizonte una era de intercambio de jugadores entre los grandes: «Es una solución que alegra los balances sin flujos económicos».

La patronal calcula que el impacto de la crisis se acusará durante dos años. Espera volver a la situación de febrero de 2020 en el verano de 2022. La pandemia genera una devaluación del precio del futbolista del 20 por ciento. A puerta cerrada no hay dinero, pues los grandes clubes pierden el 25 por ciento de la recaudación y ellos son los pagadores.

La Liga ya ha perdido 300 millones por la puerta cerrada en la actual temporada,

Puestos los números sobre la mesa, el presidente de la patronal da un paso al frente: « No habrá en general problema para financiar lo que no quede más remedio, que podrían ser, por ejemplo, unos 200 millones de deuda en dos o tres temporadas. Es importante ser previsores». Admite un endeudamiento previo relevante: «Hay 700 millones de financiación externa y en algunos temas igual hay que refinanciar un año, pero no se trata de una quiebra del sistema, ni mucho menos. Vamos a salir razonablemente bien, dentro de lo complicada que es esta situación. La credibilidad de la Liga es total. Nosotros cumplimos los compromisos».

En este sentido, Tebas indica que no se prevén impagos al Estado , al que no se pedirán ayudas, pero sí que deje libertad de acción.

El dirigente valora lo que significa subir de categoría: «Ascender supone pasar de cobrar 8 millones a recibir 50». Señala otra clave: «Clasificarse o no para la Champions son 70 millones de ingresos más».

En este sentido, Tebas destaca que no se prevén impagos al Estado y tampoco se pedirán ayudas a la administración. El fútbol profesional no quiere volver a ser un problema, como sucedió en el pasado, y solucionará sus litigios con sus capacidades. Sí solicita libertad de acción y que no se frene a la Liga en su deseo de progresar.