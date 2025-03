Otro contratiempo para Setién: Alba se lesiona

Nuevo contratiempo para el Barcelona y para Quique Setién, que ha perdido a Jordi Alba cuando solo se llevaban disputados veinte minutos de juego. El lateral izquierdo del Barcelona notó unas molestias en su pierna derecha y se ha visto obligado a pedir el cambio. Junior Firpo ha calentado rápidamente y ha sustituido al catalán, que mañana se someterá a pruebas exhaustivas ara determinar el alcance real de la lesión y el tiempo que deberá estar de baja. Esta es la tercera lesión muscular que ha padecido Alba esta temporada, aunque las dos anteriores han sido en la pierna izquierda.

La lesión de Alba llega en el momento mas complicado de la temporada, con los partidos en Nápoles (ida de los octavos de final de la Champions League) y Real Madrid en el Bernabéu en el horizonte. Ambos encuentros se producirán tras el de Liga de la próxima semana ante el Eibar. La misión principal de los galenos del club azulgrana será tratar de recuperar al lateral para estos dos partidos, aunque por los gestos de dolor con los que se retiró y la forma de pedir el cambio, parece difícil.

Jordi Alba sufrió su primera lesión durante el partido ante el Dortmund , en Alemania. No acabó la primera parte y estuvo quince días de baja, periodo en el que se perdió cuatro partidos (Granada, Villarreal, Getafe e Inter). El futbolista volvió a sufrir un contratiempo un mes después de reaparecer. El 5 de noviembre, ante el Slavia, volvió anotar molestias y fue sustituido. Reapareció un mes y medio después tras perderse seis encuentros (Celta, Leganés, Dortmund, Atlético, Mallorca e Inter). Desde el 14 de diciembre, fecha en la que reapareció ante la Real Sociedad no había vuelto a lesionarse. Alba se une a Luis Suárez y Ousmane Dembélé , aunque estos dos no podrán volver a jugar en lo que resta de temporada.