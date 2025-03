La Justicia española ordena el ingreso en prisión de Lucas Hernández

El Juzgado de lo Penal número 32 de Madrid, dedicado a ejecutar sentencias de violencia sobre la mujer, ha ordenado el ingreso en prisión de Lucas Hernández , defensa del Bayern de Múnich y de la selección francesa, condenado en 2019 por romper la orden de alejamiento que tenía impuesta hacia su pareja sentimental, Amelia de la Osa Lorente. Lucas, exjugador del Atlético de Madrid, deberá recoger el requerimiento de ingreso voluntario el próximo martes, 19 de octubre. A partir de entonces tendrá un plazo improrrogable de diez días para acudir al centro penitenciario de su elección para empezar a cumplir una condena de seis meses.

El jugador francés, que se acaba de proclamar campeón de la Nations League con su selección, había solicitado la suspensión del cumplimiento de la pena privativa de libertad, pero el juzgado entiende que no concurren los requisitos legales para otorgarle ese beneficio dado que no es un delincuente primario. Lucas cuenta con varios antecedentes penales y dos condenas previas, ambas por delitos de lesiones en el ámbito de la violencia de género.

Así, el único camino legal que le queda al zaguero es que prospere el recurso que ya han presentado sus abogados ante la Audiencia Provincial de Madrid. Si el pronunciamiento llega antes del 19 de octubre Lucas podría eludir la prisión, al menos de forma momentánea, mientras llega la resolución definitiva del órgano superior de Justicia. En el lado opuesto, si el jugador no se presentase al juzgado el día 19 se podría emitir una orden de búsqueda y captura contra él.

El recorrido legal de este requerimiento de ingreso en prisión comienza en febrero de 2017, cuando Lucas Hernández y su pareja sentimental, Amelia de la Osa , protagonizan una fuerte pelea junto a la entrada del domicilio del jugador, en la urbanización madrileña de Molino de la Hoz. Según trascendió entonces, el futbolista llegó por la noche a su domicilio en estado de embriaguez. Allí le estaba esperando su novia. La discusión entre los dos acabó en agresiones y la mujer acabó llamando a la policía. Lucas fue arrestado por una dotación de la policía local de las Rozas y trasladado a dependencias de la Guardia Civil, donde pasó la noche. La mujer fue llevada al hospital Puerta de Hierro, donde fue dada de alta con un informe que incluía lesiones en la mandíbula, la boca y el costado.

Boda en Las Vegas

Tras ese acontecimiento ambos fueron condenados por malos tratos a una pena de 31 días de trabajos en beneficio a la comunidad. El juez dictó también una orden de alejamiento durante seis meses para cada uno de ellos y una multa para la mujer por rayar el vehículo del jugador.

Sin embargo, a pesar de esa condena, la relación sentimental entre ambos continuó, y apenas unos meses después, nada más terminar la Liga, viajaban juntos a Las Vegas para casarse. Después continuaron trayecto hasta las Bahamas, donde pasaron una semana de luna de miel, antes de trasladarse a Miami, donde se embarcaron en un vuelo de vuelta a España. A su llegada al aeropuerto de Madrid fueron interceptados en el filtro de entradas. Al pasar el control de pasaportes saltó una alarma en el ordenador de la Policía Nacional en la que indicaba la condena de no aproximarse a menos de 500 metros el uno del otro. Lucas fue detenido y enviado a la comisaría de Moratalaz antes de ser puesto a disposición del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Madrid, que le dejó en libertad con cargos. La mujer fue identificada pero no arrestada, puesto que la orden de alejamiento aún no se le había notificado. La diligencia emitida ahora hace hincapié en este episodio al recordar que el jugador quebrantó una condena «plenamente vigente y con pleno desprecio hacia la misma». Pocos meses después, en agosto de 2018, Amelia y Lucas hacían oficial el nacimiento de su primer hijo en común, Martín.

Finalmente, el defensa fue sentenciado en diciembre de 2019 a seis meses de prisión. Los abogados del jugador solicitaron conmutar la pena por trabajos comunitarios, pero la Fiscalía se negó ya que Lucas tampoco había realizado los 31 días a los que se le obligó en su primera condena.