Fútbol - Barcelona La operación salida del Barça se atasca Rakitic y Umtiti, con los que el club quiere hacer caja, no piensan moverse

Sergi Font Barcelona Actualizado: 24/05/2019 01:57h

La secretaría técnica del Barcelona tiene las ideas claras sobre las posiciones que debe reforzar y la parcela económica del club sobre cómo conseguir el efectivo para llevarlo a cabo. Vender para comprar. Y se las prometía felices la entidad catalana haciendo sus números sin esperarse las trabas que se iba a encontrar. Si los objetivos prioritarios son De Jong (86 millones), De Ligt (70) y Griezmann (120), encontrar esos 275 millones de euros (ya tienen aceptado un crédito de 150 millones) se presentía propósito asequible poniendo en el mercado a Ivan Rakitic y Samuel Umtiti como piezas más cotizadas, entre otros descartados que no entran en los planes para el próximo año.

Ni el croata ni el francés tienen pensado facilitar su salida y ya le han expresado a los dirigentes sus respectivas intenciones de cumplir sus contratos. La actual directiva ya intentó traspasar a Rakitic el año pasado tras la interesante oferta del PSG. Entonces Valverde frenó su salida y el propio futbolista se manifestó contrario a ello. La decisión de Rakitic, que tiene contrato hasta 2022, es mucho más firme en estos momentos. El centrocampista prioriza su estabilidad familiar a la económica. A su esposa, Raquel Mauri, no le apetece irse fuera de España. Además, también sus hijas, Athea y Adara, están muy integradas en Barcelona y el futbolista no quiere poner en riesgo esta solidez familiar.

De esta forma, el Barcelona ve esfumarse los 50 millones de euros que pretendía ingresar por un jugador completamente amortizado y que, por su edad (31 años), supondría un negocio redondo. «Tengo contrato con el Barcelona y nunca he pensado en irme. ¿El Inter? Respeto a otros equipos y si me quieren es porque hago las cosas bien. Pero tengo tres años de contrato y este es el sitio donde quiero estar, donde estoy contento y mi familia es feliz», aseguraba esta semana en una entrevista en Mundo Deportivo.

Ni siquiera el fichaje de Frenkie de Jong arredra a Rakitic, que solo aceptaría escuchar ofertas si el entrenador le dijera que no cuenta con él esta próxima temporada. «De Jong no viene a mi puesto; está ocupado. En el Ajax y en Holanda juega en otra posición», recuerda con tranquilidad. No hay que olvidar que el centrocampista es uno de los jugadores que más minutos ha disputado tanto con Valverde como en la etapa de Luis Enrique.

Tampoco Samuel Umtiti está por la labor de abandonar la disciplina azulgrana. El francés está convencido, ya recuperado de su lesión de rodilla, de recuperar la titularidad de la que ha gozado con éxito Lenglet. Además, desde su entorno se cree que la edad le pasará factura a Gerard Piqué, que cada vez más necesitará descansos. La intención del Barcelona, no obstante, es traspasarlo, ya que hay cierto malestar con su decisión de no pasar por el quirófano, priorizando los objetivos de su selección, y se está negociando para fichar a De Ligt. De todas formas, la incertidumbre sobre el estado de su rodilla es un impedimento para que lleguen buenas ofertas, aunque el United siempre ha estado interesado.