Oficial: la UEFA suspende la Champions y la Europa League por el coronavirus

Es mejor tarde que nunca, aunque es demasiado tarde. La UEFA ha decidido por fin paralizar todas las competiciones ante el progreso mundial del coronavirus. Las críticas de los futbolistas y de los entrenadores por disputar partidos de la Liga Europa hasta ayer han sido muy duras y por fin el máximo organismo del fútbol europeo ha reaccionado.

No era admisible que el Real Madrid y el Manchester City no jugaran la próxima semana y sí lo hicieran otros partidos porque al final no se podrían disputar las siguientes eliminatorias hasta que hubieran ganado los de las anteriores. Lo mismo sucedía con la Liga Europa, pues el Getafe y el Sevilla tampoco habían jugado.

Todo era una sinrazón y por fin la UEFA ha dejado de pensar en su dinero y admitir la dura realidado. Hay un punto de partida fundamental en este parón del fútbol continental: los futbolistas no quieren jugar, había que parar absolutamente las competiciones europeas.

Varios jugadores del Real Madrid han recibido llamadas de compañeros que militan en clubes de otros países y les habían expuesto su preocupación y su extrañeza por la disputa de la Europa League y por que la Champions no hubiera sido suspendida totalmente por la UEFA.

Esos jugadores les habian preguntado a los madridistas por su situación tras el caso de Thompkins y las medidas que el Real Madrid ha tomado y esos jugadores habían dicho que en sus clubes y en sus países debían también tomar esas medidas ya y no lo hacen. Ha habido una gran conversación entre los grandes futbolistas de todo el continente para presionar a los clubes y conseguir que la UEFA detuviera las competiciones. Y se lo habian dicho a la FIFPro, el sindicato internacional de futbolistas que aúna a todos los sindicatos europeos.

Tampoco entendían los jugadores la falta de medidas en Liverpool y del fútbol inglés en general , así como las bromas de los aficionados del PSG como si no pasara nada, vestidos como los blancos como si estuvieran en una guerra vírica, lo que demuestra una ignorancia o un desconocimiento muy grande que preocupa a los jugadores, tanto de la Premier como de Francia especialmente.

Los jugadores están preocupados y no han entendido la tardanza de la UEFA en suspender la Copas de Europa. El Real Madrid y la Juventus están en cuarentena, otros clubes también tienen infectados en varias categorías y no comprenden que la UEFA haya tardado tanto tiempo en reaccionar. Los sindicatos de futbolistas europeos recibían llamadas de muchos jugadores para saber qué sucedía, porque no entienden que se pare en las grandes ligas y no se parara la competición europea. Por fin la UEFA ha reaccionado muy tarde y ha detenido las competiciones ante la presión especialmente de los futbolistas, que no querían jugar. Esa es la cruda realidad.