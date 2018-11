La Liga Nuevo mensaje de la UEFA para evitar los planes de Javier Tebas Aleksander Ceferin ha vuelto a dar a entender que el Girona-Barcelona no cuenta con la aprobación para jugarse en Estados Unidos

S. D. / EFE

El asunto del partido de Liga en Estados Unidos tiene un nuevo capítulo. Si hace apenas unos días Javier Tebas se ratificaba en su intención de que el Girona-Barcelonase jugase en Miami, esta vez ha sido la UEFA quien ha dicho la última palabra.

Aleksander Ceferin, presidente de este organismo, ha declarado este martes que, para celebrar un hipotético partido de liga fuera del territorio nacional de la competición, es necesario el acuerdo de las dos federaciones implicadas, así como el de las correspondientes confederaciones.

«La única forma es obtener el acuerdo de ambas federaciones y ambas confederaciones. Y eso es todo», ha anunciado Ceferin, en una conferencia de prensa organizada en Bruselas.

El mandatario, que evitó expresamente referirse al caso concreto de la Liga, explicó, a modo de ejemplo, que para que se disputase un hipotético partido del Calcio italiano en China haría falta la aprobación de la Federación Italiana, de la UEFA, de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y de la Federación China.

«Es difícil decir sí o no, porque está sujeto a tantas aprobaciones...», respondió al ser preguntado si está a favor de ese tipo de encuentros.

Esta visión, en cambio, contrasta con la que intenta trasladar Javier Tebas, presidente de la Liga. En este sentido, el dirigente ha dicho que no tiene ningún papel de la RFEF ni de ninguna organización mundial que diga que este duelo, previsto para el 26 de enero, no vaya a disputarse en Estados Unidos. Días antes fue más lejos y llegó a afirmar que sus planes se llevarían a cabo: «No sé si este año u otro, pero este sí, la situación que estamos ahora ya la esperábamos, sabíamos que no iba a ser fácil, nosotros creemos que vamos a conseguir jugar en Miami».

La Superliga Europea

Otro de los asuntos tratados en la comparecencia de hoy de Aleksander Ceferin ha sido la Superliga Europea, un proyecto revelado por 'Football Leaks' que liderarían varios clubes del continente para sustituir a la actual Champions League: «La Superliga está fuera del debate. Casi nadie lo ha discutido en 2018»

El máximo responsable de la UEFA se mostró además reticente a que en el futuro se organice una competición «privada» y «secreta»: «Estamos felices como estamos», señaló por su parte Agnelli, quien aseguró que la posibilidad de esa Superliga está «descartada» y aseguró que «en lo que respecta a la ECA y a la Juventus, en 2018 no ha habido conversaciones sobre la Superliga».

Por último la UEFA no ha descartado aplicar el VAR esta temporada: «Espero un informe en un semana o así y luego veremos cuándo podemos implementarlo», dijo Ceferin.