Las normas de Xavi: prohibe a Piqué ir a 'El Hormiguero'

Xavi Hernández ya manda en el vestuario y lo ha dejado claro desde el primer día. Nada más aterrizar en el Camp Nou explicó que tenía pensado instaurar una serie de normas que todos los jugadores debían cumplir. « No hace falta ser duro. Es un tema de orden . Cuando hemos tenido normas en el vestuario hemos ido bien y cuando no hemos tenido hemos ido mal. Tenemos que ser profesionales. Tenemos que empezar con las normas», explicó el técnico durante su presentación. Y el pasado martes, durante su primer encuentro con la plantilla, ya les deslizó una serie de normas que debían cumplir, con multas e importes. No obstante, Xavi también ha dejado claro que piensa controlar las actividades extradeportivas de sus futbolistas y el primero en sufrir las consecuencias ha sido Gerard Piqué. El de Terrassa ha vetado la participación del central en el programa de 'El Hormiguero', según ha desvelado la Cadena Cope.

Gerard Piqué pretendía acudir al afamado programa televisivo para promocionar la Copa Davis , aprovechando el parón liguero a causa de los compromisos de las selecciones nacionales. No hay que olvidar que el capitán azulgrana es el organizador del torneo tenístico a través de su empresa Kosmos. El hecho de que la entrevista tuviera que realizarse en Madrid y de noche ha sido determinante para que Xavi se haya negado a otorgarle el permiso. El técnico no quiere que los jugadores tengan que realizar viajes de avión durante sus días libres ni que participen en actitividades nocturnas, ya que deben priorizar su descanso. Además, Piqué está lesionado y eso limita mucho sus actividades extradeportivas.

Xavi quiere imponer un decálogo con unas normas, aunque muchas de ellas ya están incluidas en los contratos de los futbolistas . Hasta ahora se ha sido muy laxo pero el técnico quiere que se siga a rajatabla. Horarios, actividades en grupo, medidas nutricionales o sanciones económicas son clave. Para empezar, Xavi pretende que todos sus futbolistas estén en la Ciudad Deportiva una hora y media antes de que comience el entrenamiento . Una norma que alcanza al cuerpo técnico que deberá estar presente dos horas antes del inicio de la sesión preparatoria. Esta medida también implica que los jugadores desayunarán juntos y también almorzarán juntos, algo que hasta el momento era voluntario. Xavi pretende cuidar la alimentación de todos sus futbolistas.

La marcha de Luis Enrique y la llegada de Valverde supuso el fin de una etapa en el que las multas eran habituales. Regresan ahora con el técnico y será progresivas, es decir, irán ascendiendo con la reiteración. Xavi también prohibe que 48 horas antes de un partido se llegue a casa más tarde de las doce de la noche y propone un control sobre las actividades que realizan los jugadores en su tiempo libre. Toda actividad que pueda influir en el rendimiento sobre el césped deberá ser supervisada por el cuerpo técnico. En relación a ese control extradeportivo de los jugadores se impone otra norma. Se prohiben actividades como el surf, montar en bici eléctrica o cualquier práctica que implique un riesgo de lesión para los futbolistas. Por último, Xavi también impone a su plantilla que dé buena imagen. Los jugadores deberán tener un comportamiento adecuado en todo momento: entrenamientos, ruedas de prensa, viajes, partidos y cualquier acto del club.