Messi: «No tengo nada claro, decidiré cuando acabe la temporada»

Leo Messi rompió su silencio. El argentino concedió una entrevista a La Sexta en la que desgranó su estado de ánimo y su futuro después de que este pasado verano quisiera marcharse del Barcelona y el pulso que protagonizó con Josep Maria Bartomeu , que impidió su salida. El argentino empezó mostrando su gratitud hacia el club en el que ha militado toda su vida. «El Barcelona es mi vida, llevó desde los 13 años. Llevo más tiempo acá que en Argentina y acá lo aprendí todo, el club me formó como jugador y como persona. Tengo una relación de amor porque es lo que viví acá», aseguró. Y quiso dejar claro que «no soy mucho de hacer postureo y lo que me sale me sale». «Lo siento en el momento y es real», explicó.

Messi quiso dejar claro que no piensa negociar a partir del 1 de enero, fecha en la que está legitimado a hablar con cualquier club. « No tengo nada claro hasta que termine el año . Ahora solo pienso en acabar la temporada y ganar títulos», abundó. Y añadió: «El hincha me quiere y quiera que siga en el club pero voy a hacer lo que sea mejor para el club y para mí. Y lo que me diga el corazón y la cabeza. Me voy a quedar a vivir en Barcelona y quiero volver al club cuando ya no sea jugador, no sé cómo ».

No obstante, abrió una puerta a jugar en la Major League Soccer : «Siempre tuve el deseo de vivir en estados Unidos y disfrutar de esa Liga. No sé qué puede pasar. Ahora estoy centrado en estos seis meses en aprovechar en pelear por lo que se pueda. Hoy por hoy no sería bueno que yo diga lo que voy a hacer porque no lo sé tampoco».

Messi explicó lo que ha vivido esta temporada: « Lo que pasó antes del verano, por cómo terminó la temporada , el burofax y todo eso... Después lo arrastré un poco al comienzo de la temporada», señala sobre unos primeros meses en los que le costó encontrar el gol y asociarse con sus compañeros.

Pero avisa: «Hoy por hoy estoy bien». «Me encuentro con ganas de pelear en serio por todo lo que tenemos por delante. Me encuentro ilusionado . Sé que el club está pasando por un momento complicado, a nivel de club y de equipo, y se hace difícil todo lo que rodea el Barcelona pero estoy con ganas», asegura. « Por temas deportivos no lloré pero sí que sufrí muchísimo . Pero hay otro por el que sí, pero prefiero no entrar en detalles», añadió. El futbolista aseguró que «volvería a enviar el burofax porque no me hacían caso». Incluso desveló que «tendría que haber ido al psicólogo. Debería dar ese paso, incluso Antonella me lo dice, pero no lo hago. Sé que lo necesito por lo que hago, pero soy muy reservado».

Leo aseguró que su decisión no tuvo nada que ver con la salida de Luis Suárez. «Lo tenía decidido antes del despido de Luis Suárez , pero me pareció una locura lo que hicieron, por cómo se fue. Se marchó gratis, pagándole su contrato y a un equipo que lucha por lo mismo que nosotros». «¿En qué me engañó Bartomeu? En muchas cosas . No voy a decirlo porque no soy así, pero te puedo decir que en muchas cosas», aseguró y quiso dejar claro: «No hubo un click para que tomara mi decisión. Fueron muchas cosas que se fueron juntando. Si iba a juicio, los abogados me decían que tenía la razón, pero no quería irme así del Barcelona».

«Fue un momento difícil porque yo tenía 13 años y lo dejaba todo, amigos, familia, escuela... Mi personalidad, tímida, que me cuesta... Mi padre me dio a escoger si quería seguir con mi sueño o retomar la vida que teníamos. Tuve suerte que todo fue muy rápido pero el primer año fue duro », relató el argentino. Trató temas más personales: «Thiago es como yo, introvertido y tímido. Lo pasa mal cuando se acercan a él por ser mi hijo. Mateo lo maneja mejor. Yo para estos temas soy difícil. Tengo mi gente, mis amigos y soy muy selectivo a la hora de escoger con quien estar». « Mi vida es muy aburrida , me levanto por la mañana, voy a entrenar, como con mi mujer, recogemos a los niños, cenamos y vemos algo en la tele... y poco más», desveló. Messi explicó que «me gusta ir a comprar al súper» pero «es complicado ir a un mercadillo porque hay mucha gente».

El futbolista también reconoció el sufrimiento social que existe a causa de la pandemia: « La gente se piensa que vivimos en una burbuja, que no nos importa nada y no sabemos nada, que ganamos mucho dinero. Eso es mentira. A mí me gusta saber que está pasando y estoy al tanto de todo lo que sucede». «Soy un privilegiado pero a veces, cuando estoy con mis hijos me gustaría pasar desapercibido», añadió. Messi también se refirió a la gran cantidad de partidos que disputan: «Lo que importa es jugar y cumplir con los contratos televisivos, de patrocinadores... se mira más por el interés económico que por el deporte en sí . Pero a nosotros nos gusta jugar y entrenar y lo hacemos. No sé si somos utilizados o no, pero nos gusta lo que hacemos». Y apuntó: «Jugar en un campo de fútbol vacío es horrible. Todo hace que se iguale más. No es lo mismo venir a un Camp Nou a reventar que el hecho de que salga el equipo y no haya nadie»

También abordó el fallecimiento de Maradona . «Me enteré de la muerte de Maradona por un mensaje de mi papá. Era una locura. No lo podía creer. Sabíamos que Diego no estaba bien pero no podía creer que hubiera muerto. Fue algo terrible y en ese momento una locura». Y no quiso valorar cómo sería su propio funeral, teniendo en cuenta que siempre le han comparado a Maradona: «No imagino ni quiero pensarlo, pero era normal por todo lo que fue Diego, lo que hizo por Argentina y lo que siente el argentino por él. Se merecía todo».

Messi volvió a hablar de su situación en el Barcelona: « Yo siempre estaré agradecido eternamente al club . Todo lo que me dio el club me lo gané y me lo merecía por lo que hice. Después llegó el momento en que pensaba que había cumplido un ciclo, que merecía un cambio, que necesitaba salir de todo esto. Yo sabía que este iba a ser un año de transición, con gente joven, pero yo quería seguir luchando por más títulos, por la Champions, por la Liga... Luego se montó todo ese lío, con el presidente que empezó a filtrar cosas para dejarme como el malo de la película, pero era lo que yo sentía».

Messi mencionó a los dos entrenadores que marcaron su carrera, como Pep Guardiola y Luis Enrique . Sobre el técnico del Manchester City, uno de los clubs en los que podría recalar el próximo verano cuando expira su contrato con el Barça, se deshace en elogios. « Pep tiene algo especial, te hace ver las cosas de una manera : cómo preparaba los encuentros, defensivamente, cómo atacar... te decía exactamente dónde estaba el partido, cómo había que atacar para ganar». Para Messi, Guardiola y Luis Enrique son «los dos mejores» técnicos que ha tenido en su carrera. «Yo tuve la mala suerte, entre comillas, de que tuve mucho tiempo a Guardiola y a Luis Enrique, los dos mejores. Tenerlos tan seguido y tan rápido hizo que yo creciera muchísimo en lo futbolístico y en la sabiduría táctica que me enseñaron ellos», añade.