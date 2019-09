Ligue 1 Neymar: «Todos sabían que me quería ir del PSG»

El jugador del PSG Neymar admitió que «quería» dejar el club francés, era algo que «todo el mundo sabía», después de marcar el gol de la victoria de su equipo con una chilena sensacional que dio respuesta a las críticas y pitos de su propia afición.

«Entiendo a los seguidores y sé que fue difícil para ellos. Pero de ahora en adelante soy jugador de PSG. No, no tengo un mensaje particular para ellos. Voy a ser feliz esta temporada», dijo Neymar en zona mixta tras la victoria ante el Estrasburgo (1-0).

«¿Abucheos? Estoy acostumbrado a que me piten durante toda mi carrera. No quiero que griten mi nombre, lo que quiero es que animen al PSG. Esta vez, jugaré cada partido como si estuviéramos lejos de casa ... Todos sabían que quería irme. Lo dije y lo repetí», desveló el brasileño.

«No quiero entrar en detalles de lo que pasó en las negociaciones. Cada uno sabe lo que hizo durante este periodo. Paso la página. Soy un jugador de PSG y ahora voy a dar todo en el campo para ser feliz», reiteró el internacional con la 'canarinha'.