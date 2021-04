Fútbol Neymar, otra vez de moda El brasileño alcanza su mejor forma en el PSG mientras el Barcelona reactiva el interés por fichar a su exjugador

Sergi Font Barcelona Actualizado: 15/04/2021 03:00h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Neymar Júnior vuelve a acaparar los titulares de la prensa mundial, deslumbrada por los focos que apuntan a una competición como la Champions League. Reticente a renovar su contrato con el PSG (expira el 30 de junio de 2022) y con el perenne interés del Barcelona en recuperarlo como trasfondo, el delantero se erigió como uno de los jugadores más destacados de la eliminatoria entre su equipo y el actual campeón, el Bayern de Múnich. Una actuación que le revalorizó más si cabe, que confirmó los motivos por los que Nasser Al-Khelaïfi quiere ampliarle su contrato y por los que el Barça pretende una segunda etapa del brasileño en el Camp Nou. Tres palos y Neuer fueron los culpables de que Neymar no decantara un partido que acabó con victoria de los alemanes, aunque insuficiente para pasar de ronda. Segunda semifinal consecutiva del paulista y del PSG en la Champions, que disipa cualquier posibilidad de que el jeque se avenga a negociar una salida.

«¿El contrato de Neymar? Creo que se quedará mucho tiempo en el PSG», aseguró Al-Khelaïfi. El presidente del PSG lo quiso dejar claro: «Hemos construido un equipo para ganar todos los torneos y, tanto Neymar como Mbappé, no tienen excusa para irse, lo tenemos todo para ganar todos los títulos, tenemos un gran equipo». Mientras tanto, Neymar regateaba a los periodistas en la zona mixta con idéntica habilidad como hizo con los delanteros del Bayern sobre el césped. Acostumbrado a llevar al límite las negociaciones y rentabilizar sus ampliaciones de contrato, eludió mostrarse categórico cuando le preguntaron los motivos por los que alargaba su decisión sobre continuar ligado al PSG. «¿La renovación? Eso ya no es tema, obviamente me siento muy cómodo y como en casa aquí en el PSG. Me siento más feliz que antes».

Un mensaje que no desanima al Barcelona, interesado en ficharle por varios motivos. Convencer a Messi para que se quede, potenciar al equipo y posicionarlo en la pugna por volver a reinar en Europa, y reactivar el interés de patrocinadores para equilibrar la maltrecha economía son factores suficientes para justificar el aliciente de recuperar al jugador a pesar de la forma en la que se marchó. Además, la reciente auditoría encargada por el nuevo director general, Ferran Reverter, que aprecia unas pérdidas esta temporada de 350 millones, contempla la continuidad del argentino y el fichaje de un crack mundial.

El Barça y Neymar podrían forzar al PSG a negociar un traspaso por debajo de los 100 millones, ya que el brasileño, que ha manifestado su deseo de volver a vestirse de azulgrana y jugar junto a Messi, podría salir la próxima temporada con la carta de libertad. Sería una de las opciones para que el club catalán pudiera asumir su ficha (percibe 70 millones). «Cualquier club del mundo que tiene un jugador que dice que no va a renovar y le queda un año de contrato, lo tiene que vender. Ya no hay más nexo. ¿Por qué te vas quedar con un futbolista que quiere irse? Además, si en 2019 el PSG estaba de acuerdo en traspasarlo (pidieron 150 millones, Rakitic, Todibo y la cesión de Dembélé), por qué no lo haría ahora. Entonces tenía tres años de contrato, ahora solo uno, por eso, las cifras son diferentes», explicaba en Sport recientemente André Cury, exmiembro de la secretaría técnica del Barça y persona del entorno de Neymar.

Joan Laporta confía en su carisma para convencer a Al-Khelaïfi. Deberá revertir la animadversión que en París sienten hacia el Barça, aunque ésta se deriva de las tentaciones de Bartomeu a jugadores como André Luiz, Marquinhos, Thiago Silva, Verratti o Rabiot. No obstante, con Mbappé dispuesto a marcharse y muy cerca del Madrid, el dueño del PSG no permitirá que se le marchen los dos astros (los jugadores más caros de la historia del fútbol) por mucho dinero que puedan dejar en las arcas, salvo que este año gané, por fin, la Champions.