El Barça, estancado en la mediocridad

Crónica

El Barcelona ha entrado en su mes decisivo, este mes de marzo -bueno quedan unos días- en el que desde 2015 no ha hecho otra cosa que el ridículo. De amarillo y sin saber muy bien qué hacer, empezaron los de Setién a jugarse la temporada.

Poco a poco fueron enfocando el partido, pero sin el ritmo ni las revoluciones para desbordar a un Nápoles que no está preparado para defenderse desde el agobio. Los italianos tardaron en darse cuenta de que el Barça se defendía muy lejos de la portería pero al final lo entendieron y en las contras creaban cada vez más peligro y sólo el fuera de juego ayudaba a Ter Stegen a mantener la portería a cero. Partido de tono bajo. Monólogo azulgrana, pero monólogo monocorde . El Nápoles hacía poco pero lo hacía letal. Era su partido soñado: que pocas cosas ocurrieran y marcar en una contra aislada. Las defensas -alta la del Barça, baja la local- se imponían a los ataques. A los azulgranas les faltaba desequilibrio y a los italianos talento.

El ataque posicional culé era lento y aburrido. El Barça caía en la trampa italiana. En la recuperación estaba el equipo más eléctrico, pero recuperaba poco. Ninguna ocasión de gol en los primeros 28 minutos. El Barça, más asentado en el terreno de juego pero el partido era el que el Nápoles quería, y un error de Júnior propició el fantástico gol de Mertens : soberbio disparo enroscado que dejó -y es mucho dejar- a Ter Stegen clavado. La sombra de la debacle sobrevolaba San Paolo. A Setién le salía la etiqueta de la americana gris por la parte trasera el cuello.

El ataque lento y estéril del Barça no hacía ningún daño al rival. El público lo pitaba y tenía razón: como espectáculo era soporífero, malo. Para los barcelonistas iba todo adquiriendo un aire desesperante. Querer y no saber cómo decirte. Impotencia del Barça ante un Nápoles que especulaba , hacía bien lo que a cada momento tenía que hacer, y medía con prudencia sus riesgos. En el 42, el griego Manolas tuvo el segundo pero chutó fuera.

El Barcelona tenía la obligación de zarandear al Nápoles, y Setién lo intentó desde la presión pero no fue suficiente, porque los ataques eran lentos e intrascendentes, e incluso a un equipo como el Nápoles , que sufrir en defensa no le conviene, no le creaban ningún problema.

Incomprensiblemente el Barça volvió del descanso sin cambios. Setién, cada vez más cerca de Bartomeu y más lejos de Cruyff . Y si cuando las cosas te van mal insistes en lugar de rectificar, lo normal es que te continúen yendo mal, o incluso muy mal. Busquets vio la amarilla -justa- y se perderá la vuelta. La misma actitud de los jugadores revelaba la incapacidad: miraban al suelo en los tiempos muertos, con cara de desesperanza. Estaban tan desorientados que se dedicaban a centrar balones a la olla. Qué triste panorama. El Nápoles no tenía salida pero el Barcelona continuaba sin tener profundidad. Arthur entró por Rakitic. Y justo la primera jugada rápida que hizo el Barça -excelente asistencia de Busquets, audaz desmarque de Semedo- sirvió para que por fin Griezmann hiciera algo útil, y no sólo cobrar , para este equipo y empató el partido. Los de Setién crecieron, insistieron en el ataque con la confianza del gol, y a los italianos ya no les parecía tan buena idea administrar el resultado. Insigne hizo lo que quiso con Piqué: lo bailó como a una 'titella'y casi marca , pero Ter Stegen salvó con el cuerpo. De todos modos, la gran parada de la noche la hizo a continuación, cuando gracias a Busquets Callejón se quedó solo ante el portero alemán .

El partido cambió el guión, con el Nápoles arriesgando más y el Barça con más fluidez en el ataque. Inestabilidad en los dos equipos: más velocidad pero todo muy mediocre. Ansu Fati entró por Griezmann en el 87: pocos minutos para Ansu y demasiados para Griezmann, a pesar del gol. Arturo Vidal vio dos amarillas seguidas, una por una falta y otra por protestarla : impropio de un jugador de su experiencia. Mediocre Barça. Lo mejor, Ter Stegen y el resultado.

