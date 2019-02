El Nantes amenaza al Cardiff con acudir a la Justicia por el pago del traspaso de Emiliano Sala

El Nantes francés ha exigido al Cardiff City el pago de los 15 millones de libras en los que se cerró el traspaso del delantero argentino Emiliano Sala, desaparecido desde el pasado 21 de enero cuando atravesaba el Canal de la Mancha a bordo de una avioneta Piper Malibu, según ha hecho público BBC Gales.

El Cardiff ha paralizado el pago del primer plazo del fichaje, de un total de tres según este medio de comunicación, a la espera de conocer a fondo los hechos.

Esta demanda se entiende como una amenaza del Nantes de llevar el caso a la Justicia si no recibe el primer pago a lo largo de los próximos diez días.

Nantes have demanded payment from #CardiffCity over the £15m transfer of Emiliano Sala.



