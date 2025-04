Nano Mesa presenta un test de drogas negativo para salir al paso de las críticas

Nano Mesa, delantero del Cádiz, ha presentando un test de drogas con resultado negativo en cocaína para defenderse de las especulaciones y críticas de las redes sociales por su celebración del ascenso en la televisión del club amarillo.

Mesa ha hecho público el test junto a un comunicado en el que se declara muy triste por la utilización de esas imágenes para poner en duda su profesionalidad: «Me duele en el alma que algunas personas aprovechen un momento tan bonito para esta ciudad, con el fin de acusarme de hechos que no existen y que van en contra de mis valores como deportista y como persona. He hecho muchos sacrificios para llegar donde estoy hoy en día y jamás pondría en riesgo todo lo que el deporte me ha proporcionado», explica. «En estas circunstancias, me siento en la obligación de dar un paso al frente ante acusaciones que faltan a la verdad y ponen en duda mi profesionalidad. Es por esto que con total tranquilidad y transparencia he decidido realizar el test oportuni para demostrar que los hechos de los que se me acusan son totalmente falsos. Y así ha sido, los resultados han confirmado el negativo».

«Quiero dejar claro mi compromiso con la entidad a la que represento y lo que ello conlleva», continúa el delantero. «Conozco a la perfección los valores del deporte desde que era un niño, y cómo debe actuar un jugador que compite al máximo nivel por todo lo que representa».

Nano Mesa, cedido por el Eibar al Cádiz esta temporada, ha participado en 27 partidos, marcando cuatro goles y ha sido uno de los jugadores destacados con los que ha contado Álvaro Cervera para el histórico ascenso del club amarillo. «Las imágenes publicadas no son más que el resultado de la euforia propia de un acontecimiento de esta magnitud, la alegría que supone conseguir un objetivo por el que hemos trabajado mucho. Hemos vuelto a Primera División después de años muy difíciles para este club y estamos viviendo un momento único e histórico».

El delantero canario termina pidiendo respeto para que le dejen vivir el ascenso con felicidad: «No empañemos este momento con calumnias sin fundamento, que no pueden llevar a nada positivo. Pido, por favor, respeto hacia mi persona y conciencia para dejarnos vivir este momento con la felicidad que merecemos».

