Munir El Haddadi ha ganado una batalla burocrática al fútbol, que no es poco. El delantero del Sevilla consiguió finalmente debutar con la selección de Marruecos, que se enfrentó ayer a Mauritania en la Copa de Naciones de África. El jugador, a raíz de su buen debut como profesional en 2014 , había sido llamado por Vicente del Bosque para disputar un partido con el combinado nacional español. La reglamentación FIFA impedía mediante una serie de cortafuegos que un futbolista pudiese estrenarse con dos selecciones. Tras tres años de disputa, algo ha cambiado.

Pese a que nació en El Escorial (Madrid) y haberse criado futbolísticamente en España, Munir es hijo de marroquíes. El problema es que jugar al lado de Leo Messi, Luis Suárez y Neymar puede atraer un foco no del todo deseado. Durante las últimas décadas ha sido habitual ver como las grandes selecciones se disputan a los prometedores proyectos futbolísticos que, en un mundo globalizado como el actual, tienen diversas camisetas a elegir en el fútbol de selecciones. Uno de los casos que sacó el debate a la palestra fue el de Adnan Janujaz , actual jugador de la Real Sociedad, que tras unos impactantes inicios con el Manchester United, pudo elegir entre tres equipos (Bélgica, Kosovo o Inglaterra).

En 2014, Munir anotó gol en su debut en el Camp Nou , salió en todas las fotos y, poco después (el 8 der septiembre de ese mismo año) saltó al terreno de juego con el escudo de la selección española a su pecho. Solo disputó unos minutos contra Macedonia aquella noche, pero las consecuencias de aquella decisión han perdurado. «Me siento culpable de que Munir no pueda jugar con Marruecos», reconoció del Bosque. A raíz de su caso y el de otros muchos futbolistas, ahora las normas del máximo organismo futbolístico son más laxas . Un jugador podrá jugar con otro equipo nacional siempre que no haya disputado más de tres partidos con la selección absoluta, que no haya jugado partidos de Mundial o Copa Confederaciones, que hayan pasado tres años desde la última convocatoria que no haya disputado un partido con los 21 años cumplidos con la selección sub-21.

Apoyado por Marruecos durante todo el proceso, el atacante finalmente recibió luz verde de la FIFA el pasado enero. Ayer, el delantero, bien secundado por sus compañeros de equipo en Sevilla En-Nesry y Bono y con el dorsal 10 a su espalda , Munir se deshizo de la regla establecida. Jugó los 90 minutos (0-0) y puso fin a su odisea.