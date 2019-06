Vestida orgullosamente de rojo, el color de sus compañeras de la selección española femenina de fútbol, Vero Boquete siguió con sus compañeras de club, el Utah Royals de la liga estadounidense, el choque de octavos de final del Mundial de Francia en el que España cayó por 1-2 ante Estados Unidos y tras un polémico penalti.

El club quiso grabar las reacciones de la española entre sus compañeras estadounidenses durante el choque entre ambas selecciones y el resultado no tiene desperdicio. Sobre todo por la forma en la que Boquete vivió el discutido penalti contra las de Jorge Vilda que supuso el 1-2 definitivo.

Adoro la reacción de @VeroBoquete ante el segundo penalti que le pitan a USA.

You have to see that, Oooh come on, imitación de 10 😂😂

Pero he de decir que yo estaba igual en mi casa jajajaja pic.twitter.com/xLwf8t2NZP