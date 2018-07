Mundial 2018 El ejemplo de Croacia a su país y al mundo La selección balcánica anuncia que donará los 23 millones de euros ganados por su segundo puesto en el Mundial de Rusia

La subcampeona del mundo ha decidido dar por cerrado su exitazo en Rusia con un gesto único. Según anunció el seleccionador de Croacia Zlatko Dalic, en una carta publicada en Facebook, los 23 millones de euros ganados por sus jugadores y el cuerpo técnico por su papel en el Mundial serán donados a una Fundación infantil de su país. Una medida que viene acompañada de una potente crítica a la clase política del país balcánico por su elevado grado de corrupción, criminalidad eineficiencia a la hora de solucionar los problema de los niños y los jóvenes en Croacia, el país más pobre de la Unión Europea.

«Esta generación ha demostrado que un grupo de grandes futbolistas puede alcanzar la cúspide mundial sin importar la nación, el presupuesto o la importancia del estadio.

Escribo estas líneas por la difícil situación de Croacia. Croacia es el país más pobre de la Unión Europea (de los 28 países, es el tercero con menor PIB per cápita, con 11.700 euros, solo por detrás de Bulgaria y Rumania), gobernado por miembros de lo que ha sido considerada como una organización criminal. Croacia es un país del que millones de personas se han marchado en los últimos 20 años. Hoy, en Croacia, nuestros jubilados no son capaces de cubrir sus necesidades básicas, los jóvenes no pueden costearse la enseñanza, la sanidad se está colapsando y la judicatura protege al gran capital y es corrupta.

Pido a los políticos y a todos los representantes de las autoridades que han llevado al pueblo al infierno de la miseria, la desesperación y la pobreza que se alejen de la selección de Croacia. No sois bienvenidos en nuestro vestuario, no queremos hacernos fotos ni tratar con vosotros. Sois quienes habéis hecho de Croacia el pueblo más pobre de Europa. Tenemos niños que nunca han visto el mar, y Croacia tiene más de mil kilómetros de costa. Tenemos niños que se van con hambre a la cama, porque sus padres, desempleados, no tienen qué darles para comer.

La gente que le ha hecho esto a nuestro país no es bienvenida. Por favor, respetad nuestra decisión, no vistáis camisetas de fútbol ni uséis nuestro éxito para vuestra promoción. Así socaváis el valor de nuestro trabajo.

Todo el equipo informa de que donará los premios del Mundial de Rusia a una fundación para los niños de Croacia. Esta fundación financiará las vacaciones de verano de aquellos niños que nunca han visto el Mar Adriático. Los miembros de la selección de fútbol croata están con el pueblo de Croacia y harán lo que puedan para ayudarle, más allá de las victorias. Todos los niños croatas van a tener la oportunidad de pasar al menos siete días en la costa croata. Es lo menos que podemos hacer por los más vulnerables»