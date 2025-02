Muere un jugador tras desplomarse de manera repentina

Consternación na #RFGF e no fútbol sala galego polo tráxico falecemento do xogador do Baiña FS Marcos V.G. durante o partido do seu equipo e o Gándara Guillarei. A #RFGF, co presidente Rafael Louzán á cabeza, traslada o seu pésame á familia e amigos, así como ó @Baifutsal.

